Fabiano Parisi (Empoli) arrive à Nice (INFO Média Foot) !

L’OGC Nice accélère enfin son mercato avec la signature imminente de Fabiano Parisi, latéral gauche d’Empoli. Selon nos infos, le dossier est bouclé, l’Italien arrive à Nice.

Dans l’attente d’un recrutement ambitieux, les supporters niçois s’impatientent depuis quelques semaines. Les renforts de la saison 2022-2023 n’arrivent pas et la reprise de la Ligue 1 arrive à grand pas. Qu’ils se rassurent, les dirigeants niçois accélèrent le pas… Dans les jours à venir, deux nouvelles recrutes sont attendues. La première n’est autre que Mattia Viti, défenseur central d’Empoli. La presse italienne évoque un transfert à 13 millions d’euros, assorti de quelques bonus de l’ordre de 2 millions d’euros. Et selon nos sources, un deuxième deal se boucle en ce moment même…

Parisi, c’est fait

Comme évoqué par la presse 🇮🇹 ces derniers jours, l’#OGCNice a préféré accélérer – et conclure 🤝 – le dossier Mattia Viti plutôt que de s’embourber dans un deal à deux avec Fabiano Parisi Le défenseur central d’Empoli était la priorité de Lucien Favre 🎯#mercato https://t.co/hUGg8YWLDe pic.twitter.com/AMwbsVArJT — Sky Nissa Nissa (@pantalon_blanc) July 31, 2022



L’OGC Nice vient en effet de boucler les discussions avec Empoli pour un second transfert, celui de son latéral gauche italien, Fabiano Parisi. Nos sources indiquent que tout est ok entre les différentes parties, Parisi arrive à Nice dans la foulée de son coéquipier Viti. Il s’agit une nouvelle fois d’un transfert. Deux supers coups des Aiglons qui ont réussi à convaincre Empoli. Fabiano Parisi sera en concurrence avec Melvin Bard, numéro 1 la saison dernière. Lucien Favre a souhaité un renfort à ce poste précieux dans son système de jeu. Reste à savoir s’il souhaite bousculer la hiérarchie dès la reprise ou si Bard aura encore sa chance dans les semaines et mois à venir.

De son côté, Nice réalise un super coup puisque Fabiano Parisi était chassé en Italie (Atalanta) et en Angleterre (Leeds). A 21 ans, il ne lui restait plus qu’un an de contrat avec Empoli, son départ était clairement pour cet été. Sélectionné avec les U21 italiens, Parisi espère poursuivre son ascension en France pour s’ouvrir les portes de la grande Squadra Azzurra.