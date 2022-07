De la L2 à la MLS, cet attaquant va rejoindre Gareth Bale

Sur le départ à Saint-Étienne, Denis Bouanga pourrait rallier une destination inattendue en Amérique, là où sont déjà présents des joueurs de renommée internationale.

Du Forez à Venice Beach, voici le drôle d’itinéraire que devrait emprunter Denis Bouanga prochainement. L’attaquant gabonais vit ses dernières heures à l’ASSE, trois ans après son arrivée et la bagatelle de 28 buts inscrits. En effet, le joueur offensif de 27 ans serait tout proche de rejoindre la MLS aux États-Unis et le Los Angeles FC, d’après les informations de Foot Mercato et de Karim Bennani, journaliste chez Prime Video. Tout juste reléguée en Ligue 2, l’AS Saint-Étienne ne s’opposerait pas à un départ de son encore sous contrat jusqu’en juin 2023. Si aucune offre n’a encore été soumise, le deal pourrait s’élever à 7 Millions d’euros.

🔴 Denis Bouanga va quitter l’Europe et rejoindre Los Angeles FC, club où Gareth Bale et Giorgio Chiellini viennent de signer. (@KarimBennani_) pic.twitter.com/4oUxBR2Kyh — Instant Foot ⚽️ (@lnstantFoot) July 28, 2022

Le rêve américain est à deux doigts de se réaliser pour Denis Bouanga. Entre se déplacer à Bordeaux, Laval ou à Miami, New York, le choix semble vite fait pour l’attaquant des Verts.

Bale et Chiellini comme nouveaux partenaires

Oui, la MLS est le nouvel eldorado des joueurs de foot, qu’ils soient en fin de carrière ou non. Changement de pays, changement de statut pour Denis Bouanga ! S’il vient au Los Angeles FC, le Gabonais aura la chance de partager le vestiaire avec Gareth Bale ou encore Giorgio Chiellini, tous deux arrivés cet été en provenance du Real Madrid et de la Juventus. A noter qu’une attaque de feu pourrait voir le jour puisque le Mexicain, Carlos Vela, est aussi dans les rangs du Los Angeles FC en tant que meilleur buteur de la franchise. Le Los Angeles FC est, à l’heure actuelle, leader de sa conférence de MLS. Auteur de 9 buts et 6 passes décisives en Ligue 1 la saison dernière avec l’ASSE, Denis Bouanga serait déjà d’accord avec la franchise californienne pour un éventuel contrat de 4 ans à la clé. Le Gabonais pourrait suivre les traces de Nicolas Benezet, Romain Alessandrini ou encore de Mathieu Deplagne, tous passés de la Ligue 1 à la MLS.