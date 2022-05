Cristiano Ronaldo, Dybala, Lewandowski… Qui va succéder à Mbappé au PSG ?

Tout proche du Real Madrid, Kylian Mbappé devrait faire ses adieux au PSG et laisser un grand vide la saison prochaine. Pour cela, les dirigeants qataris vont devoir frapper un grand coup pour tenter de faire oublier le champion du monde. Voici la short-list en or massif des successeurs potentiels du Français.

Paris n’a pas réussi de miracle. Malgré une belle remontée ces dernières semaines, le dossier Mbappé a fini par lui échapper. Sauf incroyable retournement de situation, Kylian Mbappé va quitter le club après cinq superbes saisons et s’engager avec l’autre club de ses rêves, le Real Madrid. Les Merengue se préparent activement en coulisses à officialiser la nouvelle qui devrait provoquer un séisme dans la planète foot. Jamais un joueur du talent de Mbappé n’a signé libre dans un club aussi prestigieux. C’est l’affaire du siècle…

Dybala, le plus simple à signer

Quasiment acté, le départ de Mbappé va déclencher un autre dossier : celui de son remplaçant. Et Leonardo n’a pas de temps à perdre puisque le successeur désigné, Erling Haaland, a déjà dit oui à Manchester City. Le candidat n°1 à présent s’appelle Paulo Dybala. Libre de tout contrat avec la Juventus Turin, l’Argentin se présente comme une offrande au marché estival. Paris est séduit, Leonardo rêve de ce joueur depuis des années. Mais il faut aller vite car la concurrence est là. L’Inter Milan, malgré quelques soucis financiers, pourrait agir.

Cristiano Ronaldo veut bouger

A 37 ans, Cristiano Ronaldo n’est pas le plus fringuant des candidats. Mais il reste l’éternelle légende aux cinq Ballons d’Or. Surtout, la possibilité de former un duo avec Lionel Messi, et un trio magique avec Neymar, donne du coffre à cette piste. Doha peut réaliser le rêve de tous les amoureux du foot : réunir Cristiano Ronaldo, Messi et Neymar. Pour cela, Paris n’a qu’à se baisser. A Manchester United, CR7 a fait le tour.

Et sans coupe d’Europe à disputer la saison prochaine, il est quasiment impossible d’imaginer le Portugais poursuivre. Les années sont comptées, la Ligue des Champions est un impératif. Après plusieurs rendez-vous manqués, le PSG pourrait enfin parvenir à ses fins…

Lewandowski attend Paris

Gâchette insatiable du Bayern Munich, Robert Lewandowski est un buteur qui souhaite relever un nouveau challenge. Courtisé par le Barça, qui n’a pas les moyens de se le payer sans grosse négociation, le Polonais est sur les tablettes du PSG.

C’est clairement le profil qui peut faire oublier Mbappé.

Son expérience, son efficacité et sa capacité à être présent dans les grands rendez-vous sont autant d’argument en faveur de sa venue. En plus de son agent, Pini Zahavi, l’homme qui a signé Neymar au PSG et qui entretient d’excellentes relations avec le club.

Dybala, Cristiano Ronaldo ou Lewandowski. Vous choisissez qui pour Paris ?