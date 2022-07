Arsenal pense à un diamant du football croate (INFO Média Foot)

Toujours à la recherche de future pépite du football mondial, Arsenal montre un intérêt pour un défenseur croate de 20 ans, déjà courtisé par Pep Guardiola et Manchester City.

Arsenal a une nouvelle piste.

Selon nos infos, les Gunners sont intéressés par un diamant du football croate. Un défenseur de 20 ans qui a explosé la saison dernière sous les couleurs de Leipzig. Il s’agit de Josko Gvardiola, international croate (10 sélections, 1 but), qui évolue dans une position axiale. Acheté pour un peu moins de 20 millions d’euros la saison dernière par Leipzig, Josko Gvardiol répond clairement aux attentes placées en lui. Et seulement un an après ce transfert prometteur, il se retrouve sur les radars des clubs anglais. Arsenal est positionné, sans pour autant avoir transmis d’offre à Leipzig. Ce dossier est certainement une préparation à un possible départ de William Saliba, de retour de prêt mais que l’OM rêve de conserver. Encore faut-il que les Marseillais alignent les 30 millions d’euros souhaités…

Guardiola aussi veut Gvardiol

#ManCity veulent signer un nouveau défenseur central pour compenser le départ de Nathan Aké à Chelsea (pour au moins 50M€). Josko Gvardiol est très haut sur la liste mais Leipzig veulent le garder. 🇭🇷 pic.twitter.com/wOMkFEIbgV — Manchestericonic™🇫🇷 (@MCRiconicFR) July 10, 2022



Outre Josko Gvardiol, Arsenal a coché le nom de Maxence Lacroix. Média Foot a révélé cette information, confirmée depuis par la presse anglaise. Mais le Suisse pourrait compenser le départ de Kalidou Koulibaly vers Barcelone, Naples est sur le coup. L’option Gvardiol pourrait alors prendre de l’ampleur. Mais Arsenal a de la concurrence sur ce dossier. Manchester City est déjà rencardé sur Josko Gvardiol et Pep Guardiola a déjà en tête de lui proposer la succession de Nathan Aké s’il venait à partir (Chelsea ?)…