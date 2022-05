Vente OM : La supercherie a assez duré, les menteurs enfin démasqués ?

Depuis plus d’un an, les rumeurs autour de la vente de l’Olympique de Marseille vont bon train. Mais rien ne se passe, malgré les annonces répétées d’un rachat qui ne pointe jamais le bout de nez. La comédie a assez duré, il est temps de dire stop.

« L’OM est vendu, c’est fait, faîtes la fête ». C’est en ces termes que le journaliste Thibaud Vézirian a animé l’une de ses nombreuses interventions sur les réseaux sociaux, début mai. Comme depuis un an, il affirme, martèle et insiste : Frank McCourt a vendu le club à un nouvel investisseur. Et l’officialisation va avoir lieu, dans « peu de temps ». Sauf que ce peu de temps commence à prendre des allures de décennies… Depuis un an, aucune preuve tangible, uniquement des déclarations fracassantes. Et des démentis systématiques de la direction, qui ne prend même plus la peine de s’exprimer désormais.

Frank McCourt à La Provence : “Nous allons continuer de bâtir une équipe pour la Ligue des Champions.”#TeamOM #MercatOM #VenteOM pic.twitter.com/UObUxL4kmT — Fabien (@Beye13) May 21, 2022

Toujours aucun Saoudien en vue

La dernière sortie de Thibaud Vézirian date du 20 mai. Un live dans lequel le journaliste persiste et signe : « Très clairement, et toutes les sources et les dossiers le montraient en février 2021, c’est un fonds d’investissement saoudien qui devait prendre la tête de l’Olympique de Marseille l’an dernier. En un an, je n’ai pas accédé à toutes les réunions et je ne crois pas tout connaître sur ce dossier loin de là. Mon enquête journalistique n’est absolument pas parfaite, ce n’est pas possible. Donc lors de l’officialisation, on peut s’attendre à des changements, à des modifications de pourcentage au niveau des acquéreurs.

Merci pour tout Mr Mc court . Maintenant l’OM va renaître . ✅✍️#VenteOM pic.twitter.com/y5O0ipPz2x — Anthony MRTS🇵🇹/🇩🇪 (@anthofianso) May 21, 2022

Ce serait étonnant en revanche que ce ne soit plus du tout le même pays ou les mêmes personnes ».

La vente de l’OM aurait donc été bouclée il y a un an maintenant mais ne serait toujours pas officialisée ?

Cette fois, il semble que la supercherie a assez duré… Pas la moindre trace d’un Saoudien ni le moindre indice d’un quelconque investisseur. Cette « Vente OM » est tout simplement une jolie mascarade.

McCourt est aux anges

Thibaud Vézirian ne peut plus se cacher derrière les excuses du temps ou du secret du dossier. Il n’y a pas de dossier, il n’y a pas de vente. Il s’est planté et le fait est qu’il n’y a aucun repreneur. Nouvelle preuve, après la victoire de l’OM contre Strasbourg, synonyme de ticket pour la Ligue des Champions, le visage illuminé de Frank McCourt. Aux anges, le patron de l’OM a semblé ravi de voir son club se qualifier : « Je suis tellement heureux pour les supporters. Ce sont les meilleurs supporters, ils méritent ça. C’est une fin de saison magique. L’OM est de retour. C’est incroyable. Jorge (Sampaoli) et Pablo (Longoria) ont travaillé toute l’année.

Et les joueurs les ont respectés et voilà où nous sommes ». Déterminé à poursuivre son engagement à Marseille, l’homme d’affaire va pouvoir se concentrer sur le mercato à venir. Le retour de l’OM en Ligue des Champions, c’est le besoin de construire un effectif taillé pour l’Europe. La base est là, les renforts sont identifiés (un joueur par ligne, minimum. Et doubler les postes qui ne le sont pas totalement).

Pablo Longoria est déjà au travail avec les pistes Veretout (AS Rome), Cho (Angers), Amuzu (Anderlecht), Danilo (Palmeiras), Ndicka (Francfort) ou encore Touré (Le Havre).