Transferts : La nouvelle short-list à 5 noms de l’OM !

L’OM a perdu gros cet été avec le départ de Boubacar Kamara. Un milieu de terrain qui va devoir être remplacé. Et pour cela, Pablo Longoria vient d’élargir sa short-list pour trouver le meilleur profil possible. Voici les noms.

A l’Olympique de Marseille, la priorité du recrutement, c’est un milieu de terrain. Jorge Sampaoli a perdu Boubacar Kamara, l’enfant du club, parti libre vers Aston Villa. Un départ qui pèse lourd dans l’effectif marseillais, Kamara étant devenu vraiment précieux dans l’entrejeu. Pablo Longoria doit donc dégoter un client pour faire oublier le chouchou du Vélodrome, qui s’entoure toutefois d’un crédit sympathie entamé après sa signature en Premier League sans que l’OM touche le moindre centime. Une autre histoire…

Jordan Veretout, le dossier le plus avancé

L’OM a déjà bien avancé sur le possible transfert de Jordan Veretout. Des discussions avec l’AS Rome ont permis de déblayer le terrain. Pablo Longoria connaît les conditions de l’opération, entre 10 et 15 millions d’euros. L’OM pourrait même obtenir une ristourne et être plutôt autour de 10 que 15, la Roma étant pressée de vendre son Français pour pouvoir recruter ensuite. A 29 ans, Jordan Veretout est un garçon d’expérience. Appelé en équipe de France à l’été 2021, il a connu une faste période avant de se heurter à José Mourinho, qui ne l’intègre pas dans ses plans.

A ce jour, c’est la piste la plus chaude et celle qui pourrait clairement aboutir.

Etienne Capoue, le coup malin

A 33 ans, Etienne Capoue sort d’une très, très grosse saison avec Villarreal. Homme de confiance d’Unai Emery, le Français a répondu présent en Liga comme sur la scène européenne. Un come-back en première classe pour celui qui n’a plus qu’un an de contrat et qui pourrait s’offrir un dernier challenge. Un retour en France ? C’est une possibilité pour l’ancien de Toulouse, qui a quitté le nid en 2014 pour rejoindre l’Angleterre et Tottenham. Son expérience serait un vrai plus pour l’OM, qui a besoin de maturité au milieu.

Marseille à fond sur Étienne Capoue ! D’après nos dernières informations, discussions en cours entre l’#OM et #Villareal pour le transfert cette été du milieu de terrain, Etienne Capoue 🇫🇷. Le président marseillais voit en lui le remplaçant à court terme de #Kamara. #MercatOM pic.twitter.com/wnjgNKJwoJ — Jama-Info (@JamaInfoFR) May 16, 2022

Et pour Pablo Longoria, c’est une petite transaction à moins de 5 millions d’euros. Une formalité si le joueur est séduit par le projet phocéen.

Axel Witsel, le retour de la piste

Ce n’est pas la première fois que l’OM suit Axel Witsel. Par le passé, la cellule de recrutement des Phocéens a déjà scruté le dossier et tenté une approche. C’est de nouveau le cas et l’international belge a même été interrogé sur le sujet en conférence de presse lors du dernier rassemblement des diables rouges : « Est-ce que l’OM s’est renseigné ? Je ne sais pas… On verra ce qui va se passer. Et puis au niveau de l’équipe nationale, l’Euro 2024 en Allemagne – pays que je connais bien – c’est mon objectif ». Sous les couleurs du Borussia Dortmund, Axel Witsel continue de jouer un rôle important (29 matchs de Bundesliga la saison dernière). L’arrivée du nouvel entraîneur, Edin Terzic, pourrait toutefois redistribuer les cartes. Avec ou sans Witsel, c’est lui qui décidera.

L’OM reste donc attentif au dossier.

Benjamin André, le soldat du LOSC

Benjamin André , son possible recrutement est totalement sous évalué , statistiquement c’est juste le meilleur milieu défensif de la ligue 1 #MercatOM #teamOM #OM pic.twitter.com/nHrTHv9d4G — AuxAaaarmeu (@aiech_bastien) June 1, 2022

Souvent dans l’ombre, sans faire de bruit, Benjamin André est indispensable au système de son équipe. Dans le LOSC champion de France de Christophe Galtier, il a régné en maître durant toute la saison 2020-2021. Mais dans le Nord, le garçon de 31 ans semble avoir fait le tour. A un an de la fin de son contrat, Benjamin André ne serait pas contre une nouvelle aventure. L’OM le surveille, comme d’autres clubs français ambitieux. Sa mentalité de

guerrier colle parfaitement avec celle de Jorge Sampaoli. Le mariage entre les deux hommes sonne comme une évidence… Côté transfert, pas de folie. Autour des 5 millions d’euros, sans trop de problème.

D’autant que le LOSC a grand besoin de vendre pour rééquilibrer ses comptes. Toutes les bonnes opportunités seront les bienvenues.

Evander, le petit jeune

Evander à l’#OM, un grand oui ! Ce serait tellement bon 😍 Un vrai regista (il a souvent joué devant la défense à #Midtjylland, notamment sous l’ère Brian Priske) qui est 10 de formation et peut aussi jouer en 8. Mais son futur est, je pense, davantage en 6.#TeamOM #MercatOM pic.twitter.com/xrSTmtbR8K — Lahcen Senhaji (@LahcenSenhaji) May 23, 2022

A l’inverse des autres pistes marseillaises, Evander n’est pas un profil de vieux roublard. Du haut de ses 23 ans, il s’éclate sous les couleurs du FC Midtjylland, au Danemark. Un pari sur l’avenir qui peut clairement devenir une bonne affaire. Le Brésilien peut partir contre un chèque approchant les 10 millions d’euros (il vient tout juste de prolonger son contrat à l’hiver, son bail court jusqu’en juin 2025). Milieu défensif rugueux, il est également capable d’aller porter le danger vers l’avant.

En témoigne, ses statistiques cette saison : 7 buts et 2 passes décisives !