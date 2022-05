PSG : Tous les détails secrets du nouveau contrat de Kylian Mbappé…

En choisissant de rester au PSG, Kylian Mbappé a indiqué faire un choix sportif. Mais le Français en profite malgré tout pour se parer d’or avec un nouveau contrat XXL. En voici les contours secrets qui donnent le tournis…

« Je n’ai pas dit non au Real Madrid. J’ai dit oui à la France et au PSG. J’ai eu l’appel de la patrie et de la capitale. Il était trop tôt pour partir gratuitement ».

C’est par ces mots que Kylian Mbappé a officialisé son choix de rester à Paris. Des raisons sportives et « politiques ». Aucune motivation financière, les proches du joueur ayant indiqué que les propositions du PSG comme du Real Madrid étaient quasiment équivalentes. Mais en entrant dans le détail, il y avait quand même quelques petites différences. Et difficile de mettre de côté cet aspect financier, totalement hors du commun et historique.

Le plus gros salaire de tous les temps

Au Real Madrid, Kylian Mbappé aurait pu signer un contrat de 5 ans.

Assorti d’un salaire de 30 millions d’euros, net d’impôt. Soit un montant total de 150 millions d’euros, hors prime à la signature. A Paris, le champion du monde a paraphé un contrat de 3 saisons (juin 2025) pour un salaire annuel de… 50 millions d’euros ! Jamais un joueur n’a touché un tel salaire. Avec ces émoluments, Mbappé devient bien évidemment le footballeur le mieux payé de la planète. Et il devance désormais de quelques millions d’euros un certain Neymar, rémunéré à hauteur de 48 millions d’euros par saison, soit 4 millions d’euros par mois. Pas très loin de ces sommets, on retrouve Lionel Messi, l’homme aux six Ballons d’Or. Un trio qui va peser très, très lourd sur la masse financière du club. Mais Doha est prêt à tout pour son parterre de stars.

Une prime XXL

En plus de ce merveilleux salaire, Kylian Mbappé a perçu une très belle prime à la signature. Un montant de 100 millions d’euros, en récompense de sa fidélité envers le club parisien. Un cadeau qui permet d’asseoir encore un peu plus la force de l’offre parisienne, même si le Real Madrid prévoyait également un joli chèque en cas d’arrivée, libre de tout contrat. Mais ce n’est pas tout… Le PSG aurait aussi prévu une prime pour les proches de Kylian Mbappé. Ses parents, qui gèrent sa carrière, devraient eux-aussi être récompensé après d’intenses négociations.

Le PSG a parié gros sur la promesse Kylian Mbappé en 2017 en posant 180 M€ sur un joueur excellent depuis 6 mois. Paris l’a aidé à devenir le meilleur joueur au monde qu’il est devenu, il aurait pu se barrer mais il a décidé de porter Paris tout en haut pas ingrat le Kylian ❤️💙 — La Source Parisienne (@lasource75006) May 27, 2022

Ligue des Champions et Ballon d’Or…

Dans les petits détails de son nouveau contrat, Kylian Mbappé dispose également d’un système de primes lié à ses performances. Des montants tout aussi juteux que son salaire qui lui permettent de faire grossir la note mensuelle, notamment à chaque but marqué. Paris a accepté de le récompenser chaque fois qu’il fera trembler les filets, toutes compétitions confondues. Et en cas de sacre, même chose, grosse prime. Si le PSG remporte la Ligue des Champions, ou si Mbappé soulève un Ballon d’Or, il touchera à nouveau le gros lot.