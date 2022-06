Marseille veut à tout prix ce joueur ! Mais ça ne va pas être facile

L’Olympique de Marseille veut renforcer son équipe pour la saison prochaine qui s’avère chaude. En effet, admis en Ligue des champions, souhaite faire venir Alexis Sanchez, Joaquin Correa, Dries Mertens et Luis Muriel d’Italie cet été.

La semaine dernière, des rumeurs ont fait état de l’intérêt de l’OM pour l’attaquant de l’Atalanta Bergame Luis Muriel . Après s’être renseigné sur le joueur de 31 ans, lié au club italien jusqu’en 2023, l’Olympique de Marseille a fait une première offre de 10 millions d’euros pour le Colombien, selon Il Corriere dello Sport.

Luis Muriel | Skills and Goals | Highlights

Un attaquant de la Ligue des champions

L’équipe de Jorge Sampaoli cherche des renforts de premier ordre pour son retour dans la plus haute compétition du football continental : la Ligue des champions de l’UEFA. En plus d’Ünder, Milik et Dieng, Luis Muriel pourrait être ajouté. Tous ces noms ont un dénominateur commun : les objectifs. Entre les quatre joueurs, ils ont totalisé 38 buts et 15 passes décisives au cours de la dernière saison, soit les meilleurs chiffres de l’attaquant pour le retour en Ligue des champions.

L’Olympique de Marseille travaille déjà à la signature de Luis Muriel. L’attaquant colombien de 31 ans de l’Atalanta Bergame a décidé que son temps en Italie était terminé et a déjà fait ses valises pour sa nouvelle ville, qui devrait être Marseille. Calciomercato rapporte que Marseille a fait une offre de 10 millions pour Luis Muriel, mais elle a été rejetée. Il affirme également que le club français prépare déjà une offre d’environ 15 millions d’euros pour signer l’attaquant. De même, le site des transferts affirme dans un tweet que Muriel a déjà mis en vente sa maison de Bergame.

Le jour où Luis Muriel est entré sur le terrain et a changé le match

Réponse catégorique d’Atlanta

La Dea a immédiatement rejeté l’offre de Marseille selon les informations du Corriere dello Sport. Le club italien demande 15 millions et rien de moins pour son joueur. Lancé comme professionnel au Deportivo Cali en 2009, Muriel a connu 9 clubs en 13 ans mais c’est à l’Atalanta qu’il s’est le plus épanoui. Acheté pour 21 millions d’euros en 2019, le Colombien a inscrit 59 buts et délivré 22 passes décisives en 128 apparitions.

Luis Muriel est un joueur qui améliore incontestablement ses statistiques avec l’âge. Longoria devrait-il augmenter son offre pour retrouver le fameux grand attaquant attendu à Marseille depuis tant d’années ?

🚨 Ribalta et Longoria en Italie pour aussi finaliser le dossier Luis Muriel une hypothèse à ne pas écarter #TeamOM pic.twitter.com/YJOednA7wF — Massilia_013 (@Massilia_013) June 22, 2022

Selon Transfermarkt, Luis Muriel a une valeur marchande de 20 millions d’euros, mais pour un peu moins que cela, l’Atalanta Bergame laissera le Cafetero partir pour la France, malgré les rumeurs selon lesquelles il se dirigeait vers la Juve. En 39 apparitions cette saison, le Colombien a pu inscrire 14 buts et délivrer 10 passes décisives, formant un duo redoutable avec un autre compatriote, Duvan Zapata.

Un autre obstacle de taille

Gian Piero Gasperini ne veut pas qu’il parte cet été. L’entraîneur veut le garder, comme un joueur de luxe qui réalise des buts impossibles. Enfin, Phocéen doit affronter la concurrence. La Gazzetta signale que la Juventus de Turin pense également à lui et a tenté un échange avec Moses Kean. Toutefois, l’affaire n’a pas abouti pour le moment, le salaire de Kean (3 millions d’euros) étant trop élevé pour la DEA. L’OM a donc été prévenu de garder Luis Muriel.