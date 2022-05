L’OM a trouvé le remplacant de Kamara !

Alors que l’Olympique de Marseille va enregistrer plusieurs départs cet été, dont celui déjà acté de Boubacar Kamara à Aston Villa, le club phocéen et Pablo Longoria vont devoir faire fort pour se renforcer. En effet, il y aura de nombreux postes à combler, pour réaliser une nouvelle belle saison en championnat, mais également un beau parcours en Ligue des champions.

L’OM doit recruter pour la LDC qui s’annonce rude

Cette semaine, l’Olympique de Marseille a appris une grande nouvelle, qui devrait encore plus inciter les dirigeants à vouloir faire un mercato actif et intelligent. En effet, Sampaoli et ses hommes seront dans le chapeau 4 lors de la prochaine édition de la LDC, ce qui est synonyme du plus petit et pire chapeau.

Le club phocéen, pour passer les phases de groupe, devra faire l’exploit de finir second, dans un groupe avec 3 équipes jugées plus performantes et compétitives, du chapeau 1, 2 et 3. Quand on a vu la performance en LDC, deux ans auparavant, dans un groupe compliqué, mais pas impossible à passer, avec City, Porto et l’Olympiakos, le club doit préparer une équipe très compétitive pour ne pas réitérer.

Le poste qui semble le plus urgent, c’est celui de Boubacar Kamara, au milieu de terrain. En effet, le jeune français a réalisé une excellente saison, d’où son départ et va laisser un grand vide qui pourrait être fatal à l’équipe s’il n’est pas comblé.

Longoria a récemment ciblé une grosse piste, en la personne d’Axel Witsel, le milieu belge de 33 ans libre de tout contrat après son passage à Dortmund plutôt réussi. Même avec son âge vieillissant et sa probable envie de continuer à jouer la LDC, on doute qu’il puisse poser ses valises en Ligue 1.

💣 L’OM avance ses pions dans les dossiers Axel Witsel et Jordan Veretout ! 👉 La Roma ne demande plus que 10M € pour l’international français tandis que le Belge et son entourage continuent de discuter avec le club.#TeamOM pic.twitter.com/i0t9bNGvGS — Massilia Zone (@MassiliaZone) May 30, 2022

Jordan Veretout à Marseille, pas impossible ?

Pablo Longoria a donc décidé de cibler un autre joueur, qui lui est français. Jordan Veretout, excellent milieu de terrain jouant sous les ordres du Special One, devrait quitter la Roma cet été. Lui, qui a dernièrement gagné la Ligue Europa Conference, et qui aurait pu rencontrer l’OM en finale, pourrait continuer sa carrière dans le sud de la France.

En effet, le français est en froid avec la direction de la Roma, ce qui pourrait faciliter l’opération. De plus, l’OM et le club italien entretiennent d’excellentes relations sur le plan des transferts de joueurs, comme d’entraîneurs. On pense à Ünder, Pau Lopez, Rudi Garcia, et autres.

Alors qu’il maintient un très bon niveau de jeu, le joueur, appelé en équipe de France l’année dernière, pourrait apporter son expérience acquise auprès de José Mourinho. Il serait estimé à environ 15 millions d’euros, un prix qui pourrait rentrer dans les finances marseillaises.

D’autant plus que, pour ce prix-là, le club pourrait difficilement trouver un milieu aussi bon, et qui a d’ailleurs déjà joué en Ligue 1, à Nantes et Saint-Etienne. L’adaptation se ferait donc très rapidement, ce qui est un point important à considérer. Si ce n’est pas un transfert sec, cela pourrait être sous la forme d’un prêt avec option d’achat, à l’image des anciens joueurs de la Louve, Ünder et Pau Lopez.