INFO : Arsenal pousse très fort pour Lucas Paqueta (OL) !

A l’écoute des propositions qui lui sont faites, Lucas Paqueta voit Arsenal exercer un gros pressing pour le faire venir lors de ce mercato estival. L’OL pourrait prochainement recevoir une offre…

Une nouvelle touche pour Lucas Paqueta !

Selon nos infos, Arsenal craque pour le milieu de terrain brésilien de l’Olympique Lyonnais. Les Gunners semblent déterminés dans ce dossier et exercent un gros pressing en coulisses pour tenter de faire avancer cette piste. Si aucune démarche officielle n’est à déplorer avec l’OL, auprès du joueur, le club de Mikel Arteta fait le job… Objectif : convaincre Lucas Paqueta de venir avant même d’entamer de possibles négociations avec Lyon. Plusieurs clubs ont déjà tenté leur chance, certains ont même obtenu le feu vert lyonnais mais derrière, le joueur a posé son veto. Arsenal veut d’abord franchir l’étape joueur avant l’obstacle club.

De volta pra casa ✈️🏠❤️ pic.twitter.com/xUzT3ebeL4 — Lucas Paquetá (@LucasPaqueta97) July 6, 2022

Paqueta est à l’écoute

Fortement courtisé depuis un an, Lucas Paqueta est assez fermé à l’idée de quitter Lyon, où il se sent bien. Mais depuis cet hiver, et les offensives répétées de clubs comme Newcastle par exemple, le maestro brésilien a fait évoluer sa réflexion. Si une opportunité intéressante se présente, notamment avec un projet sportif qui lui permet de pleinement s’exprimer (comme c’est le cas à Lyon), il pourrait se laisser tenter. Et clairement, Arsenal est dans cette ligne-là. Mikel Arteta, ancien milieu de terrain de talent, dispose du discours parfait pour séduire Lucas Paqueta… Et d’après nos sources, le Brésilien est à l’écoute. Très attentif, il laisse mûrir sa réflexion…

L’OL ne ferme pas la porte

Après avoir reçu plusieurs offres, l’OL ne ferme pas complètement la porte à une vente de Lucas Paqueta. Comme pour Bruno Guimaraes, si le club s’y retrouve financièrement, tout est envisageable. La dernière offensive de Newcastle, pour Paqueta, était supérieure à 40 millions d’euros. Le Brésilien a refusé mais s’il avait dit oui, pas impossible que Lyon en aurait fait de même… Clairement, autour de 50 millions d’euros, l’affaire peut vite se conclure. Reste à savoir si Arsenal franchira le cap et combien les Gunners pourront proposer.

Textor change la donne ?

Interrogé en conférence de presse, le président Jean-Michel Aulas est resté évasif sur le dossier Paqueta. Admettant au passage qu’il y a bien de l’activité en coulisses pour son joueur : « Il y a des propositions pour lui. Il y a un certain nombre de joueurs qui peuvent se sentir complétement dans le projet, et d’autres qui ne le sont pas. Économiquement, on a les moyens d’aller au bout de nos idées et des objectifs. Pour Lucas, évidemment le sujet c’est posé, on réfléchit. L’entraîneur nous a donné son avis et il y aura aussi ce que veulent faire les footballeurs ».

Sous contrat jusqu’en juin 2025, Lucas Paqueta sort d’une belle saison avec l’OL. A 24 ans, le milieu de terrain fait partie des pièces maîtresses du projet lyonnais. Et l’arrivée du nouvel actionnaire, John Textor, pourrait apporter de nouveaux arguments au projet lyonnais. A voir si cela sera suffisant pour convaincre Paqueta de rester ou si la tentation anglaise sera plus forte…