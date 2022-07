Chelsea va passer à l’attaque pour Wilfried Zaha ! (INFO Média Foot)

Toujours très courtisé lors du mercato, Wilfried Zaha est dans le viseur de Chelsea et de Thomas Tuchel. Les Blues pourraient même rapidement dégainer une offre pour son transfert.

Wilfried Zaha démarre la saison 2022-2023 sur les chapeaux de roue ! Sous les couleurs de Crystal Palace, l’Ivoirien a épaté la galerie lors d’un amical contre Gillligham. Auteur d’une passe décisive pour Christian Benteke, Zaha a surtout inscrit un doublé et notamment un bijou dont il a le secret… Très en forme, il continue naturellement d’intéresser le mercato. Sur les tablettes de l’AS Rome, où José Mourinho s’intéresse de près à lui, Wilfried Zaha est également suivi par un grand de Premier League…

Chelsea proche d’une offre

Selon nos infos, Chelsea est très intéressé par Wilfried Zaha. Thomas Tuchel a coché son nom et l’Ivoirien fait même partie des priorités pour la fin du mercato. A tel point qu’une offre pourrait prochainement partir en direction de Crystal Palace ! Sous contrat jusqu’en juin 2023, Zaha peut clairement quitter Palace cet été. Ses dirigeants ne prendront pas le risque de le voir partir libre dans un an. Ce joueur vaut de l’or, il est tout à fait possible de voir un grand d’Europe mettre un gros chèque sur lui cet été. Estimé à 38 millions d’euros par Transfermarkt, il peut clairement partir pour plus…