Chelsea pense à Sesko, pépite slovène de 19 ans (INFO Média Foot)

Chelsea semble vouloir organiser une nouvelle page de son secteur offensif. Selon nos infos, les Blues pensent notamment à Benjamin Sesko, attaquant de Salzbourg.

Thomas Tuchel veut du sang-neuf en attaque. Après avoir investi sur Raheem Sterling, les Blues veulent faire un autre coup. La porte est ouverte pour Timo Werner, qui est proposé un peu partout en Europe (pour convaincre Leipzig dans le dossier Mukiele, Chelsea a même essayé d’intégrer Werner dans le deal). Et du côté des arrivées, il y a une cible offensive qui plaît de plus en plus en interne. Il s’agit de Benjamin Sesko, attaquant de Salzbourg. A 19 ans, ce petit phénomène slovène est dans les radars de nombreuses écuries européennes. Manchester United est notamment sur le coup. Et nos sources indiquent que le Borussia Dortmund, qui pense à une alternative pour remplacer Sébastien Haller qui sera absent quelques temps pour soigner un cancer des testicules, serait également intéressé par Benjamin Sesko. Estimé à 10 millions d’euros par Transfermarkt, il pourrait très vite rejoindre un grand d’Europe… Dans le secteur offensif, Chelsea regarde également des dossiers plus importants comme Wilfried Zaha (Crystal Palace).

Benjamin #Sesko c’est quelqu’un. Amical ou pas le Slovène se donne à 100%, presse, montre l’exemple. C’est un monstre physique avec de la finesse technique. Et surtout un finisseur. Avec du mental et une féroce envie de tout détruire sur son passage. Futur GOAT IRL et sur #Sorare pic.twitter.com/69mecFLWSm — Bonchar FC – Sorare (@boncharsorare) July 19, 2022

Chelsea cherche aussi un défenseur

Autre l’attaque, Chelsea est également en quête d’un défenseur central. Comme Média Foot l’a publié, les Français sont particulièrement appréciés par les Blues. Sur la short-list de Thomas Tuchel, on retrouve Dayot Upamecano (Bayern Munich). Doublé par le Barça pour Jules Koundé (FC Séville) Chelsea reste attentif à la situation de Presnel Kimpembe (PSG). Un mercato difficile pour les Blues qui se sont cassés les dents sur Ousmane Dembele, Nordi Mukiele, Raphina ou encore Jules Koundé.