Paqueta, Arsenal, Transfert… Où ça en est vraiment ? On vous dit tout !

Sur les tablettes de plusieurs clubs anglais, et notamment d’Arsenal, Lucas Paqueta pourrait quitter l’OL cet été. Média Foot fait le point sur ce dossier chaud du mercato en vous donnant les dernières infos.

En pleine préparation estivale avec l’Olympique Lyonnais, Lucas Paqueta n’est pas certain d’être toujours un Gone cette saison. En effet, son avenir est un sujet de l’été et les clubs sont nombreux à vouloir le récupérer. En Angleterre, notamment, on s’arrache les services du milieu de terrain brésilien. Et l’étau se resserre entre plusieurs clubs de Premier League. Comme révélé par Média Foot, parmi les écuries les plus actives, on retrouve Arsenal. Le 11 juillet, nous écrivions ceci : « Selon nos infos, Arsenal craque pour le milieu de terrain brésilien de l’Olympique Lyonnais. Les Gunners semblent déterminés dans ce dossier et exercent un gros pressing en coulisses pour tenter de faire avancer cette piste. Si aucune démarche officielle n’est à déplorer avec l’OL, auprès du joueur, le club de Mikel Arteta fait le job… Objectif : convaincre Lucas Paqueta de venir avant même d’entamer de possibles négociations avec Lyon ».

Depuis, le dossier a-t-il évolué ?

Paqueta veut partir

Face aux intérêts des clubs étrangers, Lucas Paqueta adopte une position désormais assez claire : il souhaite quitter l’OL. Pas à tout prix, dans la mesure où il se sent bien dans le Rhône. Mais au regard des opportunités qui s’offrent à lui, le Brésilien est tenté par un nouveau défi. L’occasion s’est présentée cet hiver avec une offensive XXL de Newcastle. Le dossier n’a pas abouti, malgré une très belle offre financière. Lucas Paqueta et l’OL voulaient terminer cette saison ensemble et voir ce qu’il se passe cet été. Et cet été, justement, les intérêts sont toujours là. Absent de la Ligue des Champions, l’OL est un projet moins attractif à court terme. Car à long terme, l’arrivée de John Textor dans l’actionnariat du club peut permettre d’être résolument optimiste. Pour autant, si une opportunité se présente et que toutes les parties s’y retrouvent, Lucas Paqueta partira.

#Vinicius💬 : « Lucas #Paqueta et moi, on se voit toujours. Il était venu au stade pour voir mon match contre City. J’ai beaucoup d’affection pour lui, et lui aussi en a pour moi. Il sera pour toujours mon meilleur ami dans le foot. » (Twitch) pic.twitter.com/GG0SkeBY0A — Inside Gones (@InsideGones) July 6, 2022

Arsenal n’a pas fait d’offre

En tête de liste des clubs intéressés par Lucas Paqueta, Arsenal n’a pour le moment pas transmis d’offre. Mais comme nous vous l’avons indiqué, les Gunners sont chaud bouillants. Mikel Arteta pousse pour le recrutement du milieu de terrain brésilien qui pourrait apporter une dimension technique évidente. L’OL, au courant de l’intérêt d’Arsenal, sait qu’une offensive se prépare. Et la relation entre les deux clubs est excellente. Un atout pour le dossier Paqueta.

Quel prix pour Paqueta ?

Acheté 25 millions d’euros au Milan AC à l’été 2020, Lucas Paqueta vaut aujourd’hui plus du double. Son come-back avec l’OL a redoré son blason et le Brésilien de 24 ans dispose d’une très jolie cote. Un prix qui pourrait être d’autant plus boosté par la concurrence des clubs anglais… Newcastle a déjà offert plus de 40 millions d’euros cet hiver. L’OL peut donc raisonnablement tabler sur un chèque dépassant les 50 millions d’euros. Interrogé en conférence de presse, Mikel Arteta a pour le moment botter en touche sur ses intentions : « Nous ne parlons jamais de joueurs qui ne sont pas les nôtres comme je l’ai déjà dit. Nous pouvons améliorer l’équipe encore sur le marché, nous allons essayer de le faire mais nous n’allons pas entrer dans des noms spécifiques (…) Il y a plus de choses que nous aimerions faire si nous le pouvons. De toute évidence, le marché dictera ce que nous pouvons faire, mais jusqu’à présent, nous sommes satisfaits de ce que nous avons fait ».

Bosz s’amuse de la situation

Des intérêts pour Lucas Paqueta mais pas encore d’offre, un joueur qui souhaite partir : voilà le résumé de la situation. Et du côté de l’OL, on semble serein. Actuellement en préparation et dans les matchs amicaux de pré-saison, les Gones enchaînent. Et le coach, Peter Bosz, s’amuse de la situation avec Lucas Paqueta : « Pourquoi Lucas Paqueta a joué le premier match avec l’équipe B ? Pour moi, ce n’est pas une équipe B. J’ai fait deux équipes pour la préparation, il n’y a pas de A ou B. Il n’y avait pas que Lucas Paqueta dans cette équipe, il y avait Tino Kadewere, Léo Dubois, Sinaly Diomandé. Lucas Paqueta remplaçant ? (rire) Qui a dit ça ? C’est dangereux d’interpréter ».