OM : Milik en partance vers un autre club de… Ligue 1 ?

C’est la surprise du jour du côté du mercato de l’OM. Un club français serait intéressé par l’attaquant polonais Arkadiusz Milik. Une piste étonnante qui pose toutefois quelques questions…

Après six mois très convaincants sous les couleurs de l’OM, Arkadiusz Milik a connu un exercice 2021-2022 plus compliqué. Souvent blessé, pas toujours inspiré, le Polonais a perdu de sa superbe jusqu’à devenir un remplaçant de luxe pour Jorge Sampaoli, qui lui préfère Bamba Dieng, Cédric Bakambu ou encore Amine Harit en faux numéro 9.

Pour cet été, pas sûr que Milik ne résiste à un départ, l’OM étant à l’écoute des offres potentielles.

Et selon les informations de RMC*, il y a une piste qui est en train de naître en France…

Kita veut Milik !

Ce club n’est autre que le FC Nantes, récent vainqueur de la Coupe de France, qui disputera donc l’Europa League la saison prochaine : « C’est un gros dossier qui ressemble bien à Waldemar Kita en période de mercato. Le président nantais s’est mis en tête de faire un gros coup cet été, selon RMC Sport. Son nom ? Arkadiusz Milik. L’avant-centre polonais, âgé de 28 ans, appartient à l’Olympique de Marseille jusqu’en 2024 ». Une vraie surprise ! Mais pas tant que cela si on creuse un peu… En effet, Waldemar Kita, le président nantais, court après les stars du football polonais depuis son arrivée au club, en 2007. C’est son rêve : pouvoir compter sur la réussite d’un compatriote pour porter haut les couleurs nantaises. C’est pour cette raison que le FCN avait misé sur Mariusz Stepinski, en 2016. Un flop qui évolue désormais à l’Aris Limassol, après avoir voyagé au Chievo Verone, Hellas Verone et Lecce…

C’est cher, très cher

Mais le FC Nantes est-il en capacité de pouvoir se payer un tel joueur ? Pour Milik, l’OM ne regardera pas à moins de 15 millions d’euros. Le plus gros transfert du club nantais, c’est Anthony Limbombe pour 8,5 millions d’euros. Un nouveau flop pour le clan Kita… En plus du transfert, il faut pouvoir assumer le salaire du buteur polonais. A 3,5 millions d’euros par an, c’est un obstacle de taille…

L’unique compromis pourrait être un prêt, avec prise en charge du salaire par l’OM.

Une configuration qui a peu de chance de voir le jour. Pour l’OM, c’est un transfert ou rien. Un prêt, pour renforcer un concurrent de Ligue 1, n’a aucun sens.

De plus, il faut prendre en compte la volonté du joueur. Arkadiusz Milik a peu de chance d’être intéressé par le FC Nantes. Courtisé par la Juventus et plusieurs clubs européens, difficile de le voir se diriger vers une écurie qui ne dispute pas le titre de son championnat. Nantes a beau avoir un ticket européen entre les mains, ça ne suffit pas. Et puis, Milik a une revanche à prendre à l’OM.

Le Polonais veut prouver qu’il a sa place et qu’il être le « grand attaquant » dont les Phocéens ont besoin.

