INFO : Illan Meslier dans les petits papiers de l’OGC Nice

A la recherche d’un gardien de but, l’OGC Nice étudie le profil du Français Illan Meslier, qui évolue en Premier League et qui pourrait partir cet été lors du mercato.

Jeune prodige du football français parti s’exporter en Angleterre, dans le Leeds du grand Marcelo Bielsa, Illan Meslier a connu une expérience extraordinaire. Et même si les derniers mois ont été plus compliqués, difficile de considérer son choix comme une erreur. Le gardien de but tricolore a gagné en maturité et pourrait relever le gant, cet été, pour un nouveau projet. C’est ce profil que serait en train d’étudier l’OGC Nice. Le nouveau coach, Lucien Favre, apprécierait les qualités et l’état d’esprit du joueur. Un dossier à surveiller pour les Aiglons qui ont besoin d’un renfort rapidement à ce poste.