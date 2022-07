Arsenal : Une belle offre et c’est plié pour Lucas Paqueta ?

Sur les tablettes de plusieurs clubs anglais, Lucas Paqueta semble mûr pour quitter l’OL lors de ce mercato estival. Il ne manque qu’une offre à la hauteur du talent du Brésilien et l’affaire peut vite se boucler.

L’avenir de Lucas Paqueta se joue en ce moment même. Après un come-back réussi du côté de l’OL, le Brésilien regarde vers d’autres horizons. S’il a refusé de partir en cours de saison, notamment quand Newcastle a sorti l’artillerie lourde (plus de 40 millions d’euros, quelques jours après avoir signé l’autre Brésilien de l’OL, Bruno Guimaraes) pour convaincre les Gones de le laisser partir, Paqueta est aujourd’hui enclin à partir. Et la destination la plus probable reste clairement la Premier League. Un championnat qui lui tend les bras et dans lequel il pense pouvoir exploser encore plus.

Arsenal se prépare…

Sur la ligne de départ, pour Lucas Paqueta, on retrouve Arsenal. Les Gunners sont clairement les plus chauds. Comme Média Foot l’a écrit en exclusivité le 11 juillet : « Selon nos infos, Arsenal craque pour le milieu de terrain brésilien de l’Olympique Lyonnais. Les Gunners semblent déterminés dans ce dossier et exercent un gros pressing en coulisses pour tenter de faire avancer cette piste. Si aucune démarche officielle n’est à déplorer avec l’OL, auprès du joueur, le club de Mikel Arteta fait le job… » Depuis notre publication, Arsenal n’a pas déclenché d’offre mais la situation est claire : si Arsenal dégaine plus de 40 millions d’euros, l’OL et Paqueta suivront. Le club, comme le joueur, iront dans le même sens. De son côté, les Lyonnais aimeraient pouvoir conserver leur milieu de terrain mais restent lucides. Paqueta est venu à Lyon pour se relancer et il a déjà refusé un pont d’or pour rester. Pour ses prestations et par récompense, les Gones ne fermeront pas la porte. Il faut simplement que Jean-Michel Aulas s’y retrouve financièrement.

Et à 40 millions d’euros, tout le monde sera gagnant.

Riolo réclame de la clarté

Selon L’Équipe, Alexandre #Lacazette voudrait le n°10. Problème : il est actuellement porté par Lucas #Paqueta. pic.twitter.com/UXtZD9RoLX — Inside Gones (@InsideGones) July 7, 2022



En pleine préparation estival, l’OL a perdu ses deux premières rencontres. Avec un sévère 3-0 contre les Belges d’Anderlecht. Pour Daniel Riolo, consultant pour RMC, le problème vient d’abord du mercato et du manque de clarté autour de certains dossiers. Et notamment de celui qui concerne Lucas Paqueta : « Pour le moment, l’effectif n’est pas complètement taillé. On a entendu tout et son contraire au sujet de Paqueta. Ok, Lacazette est arrivé et monopolise toute l’attention mais le joueur fort du club, c’est Paqueta. C’est le mec autour de qui on avait envie de construire. Il reste ou il reste pas ? Devant, j’aimerais connaitre la situation de Dembélé. Il était capitaine. Il ne peut pas jouer avec Lacazette à deux ! Il veut être le remplaçant de Lacazette ? Bizarre de dire qu’il veut rester. Si les mecs se disent que ça va leur servir de leçon, il faudra que les joueurs soient coopératifs ». L’OL va devoir éclaircir tout ça. Et la lumière pourrait bien venir d’Arsenal…