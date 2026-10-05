Iliman Ndiaye marque au Vélodrome et offre la victoire au Sénégal

Iliman Ndiaye a inscrit l’unique but de la victoire du Sénégal contre les Comores (1-0), dimanche 4 octobre, en amical au stade Vélodrome.

Le retour à Marseille de l’ancien joueur de l’Olympique de Marseille s’est donc décidé presque immédiatement. Ndiaye a trouvé l’ouverture dans les premières minutes, puis le score n’a plus évolué. Le Sénégal a conservé ce court avantage jusqu’au coup de sifflet final, malgré l’impossibilité de creuser l’écart.

Le résultat tient en deux chiffres, un but marqué et aucun encaissé. Cette marge minimale ne traduit toutefois pas le scénario initial d’une rencontre longtemps bloquée. L’action déterminante est intervenue dès l’entame et a placé les Comores dans l’obligation de poursuivre le score pendant presque tout le match.

Une reprise devant le but pour faire immédiatement la différence

Le but de Ndiaye est venu d’un centre à ras de terre. Placé devant la cage comorienne, l’attaquant a repris le ballon et conclu l’action. Le geste n’a pas seulement ouvert le score, il a produit l’unique différence entre les deux sélections au terme de la rencontre.

Les récits publiés ne s’accordent pas totalement sur le chronomètre. La RTS situe le but à la 4e minute, tandis que RFI et PenseBet le placent à la 5e. Il faut donc retenir une réalisation inscrite très tôt, sans arrêter une minute plus précise que ne le permettent ces versions divergentes.

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Le compte rendu de PenseBet décrit une attaque menée sur le côté gauche avant le centre repris par Ndiaye. Il situe cette action à la 5e minute et constate que le tableau d’affichage est ensuite resté inchangé. Cette séquence résume le basculement du match, rapide dans son exécution et définitif dans ses conséquences.

L’ouverture du score a imposé deux missions différentes. Le Sénégal pouvait gérer une avance acquise très tôt, alors que les Comores devaient trouver une réponse offensive. Aucun autre but n’est venu modifier cet équilibre. L’efficacité sénégalaise s’est ainsi concentrée sur une seule occasion décisive, convertie par Ndiaye devant la cage.

Un but chargé de sens pour l’ancien joueur de l’OM

Le lieu donne une résonance particulière à cette réalisation. Ndiaye a porté le maillot de l’OM avant de revenir au Vélodrome avec la sélection sénégalaise. Afrik-Foot présentait d’ailleurs l’enceinte marseillaise comme son ancien jardin à l’approche de la rencontre.

Photo d’illustration. Vue d’un terrain de football avec ses tribunes vides aux sièges rouges. Licence Pexels. Source : Pexels . Photographe : Mario Spencer

Cette dimension familière ne change ni la nature amicale du match ni la portée comptable du résultat. Elle singularise néanmoins le buteur dans le contexte de cette affiche disputée à Marseille. Parmi tous les acteurs présents, c’est un ancien Olympien qui a signé le seul geste décisif de l’après-midi.

Le Vélodrome occupe une place centrale dans l’histoire et l’identité de l’Olympique de Marseille. Son évolution au fil de l’histoire de l’OM aide à comprendre pourquoi le retour d’un ancien joueur dans cette enceinte dépasse le simple choix d’un terrain neutre. Pour Ndiaye, ce cadre reliait directement son parcours en club à son engagement avec le Sénégal.

Il ne s’agissait pourtant pas d’un retour sous les couleurs olympiennes. Le cadre était celui d’une opposition internationale entre le Sénégal et les Comores. Le lien marseillais venait du stade et du passage de Ndiaye à l’OM, tandis que l’enjeu sportif appartenait entièrement aux deux sélections nationales.

Le Sénégal protège son avance, les Comores restent sans réponse

Après ce départ favorable, le Sénégal n’a pas ajouté de deuxième but. Les Lions ont cependant réussi à préserver leur cage et à empêcher les Comores de revenir. Le match s’est donc installé dans un rapport de force stable, avec une sélection sénégalaise devant au score et un adversaire contraint de chercher l’égalisation.

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La maîtrise de cette avance constitue l’autre élément déterminant du résultat. Un but aussi précoce ne garantit rien lorsqu’il reste l’essentiel de la rencontre à disputer. Le Sénégal a dû défendre son avantage pendant plus de quatre-vingts minutes, tandis que chaque offensive comorienne pouvait remettre les deux équipes à égalité.

Les Comores n’ont finalement pas trouvé l’ouverture. Leur incapacité à marquer a donné davantage de poids à la reprise de Ndiaye, puisque le Sénégal n’a eu besoin d’aucune autre réalisation. L’action des premières minutes est restée la seule inscrite au tableau d’affichage jusqu’à la fin.

La seconde période n’a pas apporté de nouveau but pour préciser davantage son scénario. Le Sénégal a conservé la marge acquise dès l’entame et terminé sans encaisser. Les Comores ont cherché l’égalisation, mais leur réponse n’a jamais pris la forme d’un but.

Dans une rencontre remportée 1-0, la frontière entre la victoire et le nul tient au geste de l’ancien Marseillais. Son placement devant la cage, puis sa reprise sur un ballon venu au sol, ont suffi à décider de cet amical au Vélodrome.