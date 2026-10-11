Lens-Lyon : l’OL, deuxième, peut s’emparer de la tête à Bollaert

Le Racing Club de Lens accueille l’Olympique Lyonnais ce vendredi 9 octobre, à Bollaert-Delelis, pour un coup d’envoi donné à 20h45. Cette rencontre ouvre la 6e journée de Ligue 1 et marque le retour du championnat après la trêve internationale. Pour Lyon, deuxième, un succès à Lens suffirait pour passer devant Monaco et s’installer en tête.

En bref Cette rencontre ouvre la 6e journée de Ligue 1 et marque le retour du championnat après la trêve internationale.

Il n’a engrangé qu’un point au cours de ses quatre dernières sorties en championnat, et sa dernière rencontre s’est conclue par un revers 2-1 face au Mans.

Un dernier point mérite d’être précisé : ce texte décrit l’avant-match, tel que les compositions et les chiffres étaient connus au coup d’envoi.

Lyon peut viser la première place

D’après RMC Sport, la Ligue 1 reprend ses droits après 18 jours sans match, une parenthèse qui a vu Zinedine Zidane faire ses premiers pas à la tête des Bleus. Le déplacement dans le Nord offre donc à l’OL une occasion de prendre le fauteuil de leader.

Les Rhodaniens se présentent en position favorable. Selon Football 365, ils comptent 11 points au classement, fruit de trois victoires et de deux matchs nuls. Leur défense est la meilleure de la division, avec deux buts concédés seulement, et ils viennent de dominer Rennes 4-0 juste avant la pause internationale. Paulo Fonseca, leur entraîneur, a d’ailleurs reconduit le même onze que lors de cette large victoire, à une exception près.

11 points pour l’OL, deuxième après cinq journées 2 buts concédés par Lyon, meilleure défense de Ligue 1 1 point pris par Lens lors de ses quatre dernières journées

Lens cherche un déclic

Le contexte est tout autre côté lensois. Le club artésien, dirigé par Yannick Cahuzac, occupe la quinzième place avec 4 points, pour une victoire, un nul et trois défaites. Il n’a engrangé qu’un point au cours de ses quatre dernières sorties en championnat, et sa dernière rencontre s’est conclue par un revers 2-1 face au Mans. RMC Sport résume l’enjeu ainsi pour les Sang et Or : il leur faut un résultat pour éviter que ce début de saison difficile ne s’installe, et battre un prétendant au haut du tableau ferait figure d’électrochoc.

Équipe Classement Bilan Dernière rencontre Lens 15e, 4 points 1 victoire, 1 nul, 3 défaites Défaite 2-1 contre Le Mans Lyon 2e, 11 points 3 victoires, 2 nuls Victoire 4-0 contre Rennes

Un historique qui favorise les Lensois

Sur le papier, Lyon part avec l’avantage de la forme, mais le passé récent rappelle à l’OL qu’il ne doit pas prendre son adversaire de haut. RMC Sport relève que, sur les six derniers duels de Ligue 1 entre les deux équipes, Lens s’est imposé quatre fois, avec un match nul et un revers au compteur. Football 365 retient de son côté les cinq dernières confrontations, avec trois succès lensois, une victoire lyonnaise et un match nul. Les deux décomptes ne portent pas sur la même période, mais ils vont dans le même sens.

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Début de la saison 2025-2026 Lyon avait gagné 1-0 sur la pelouse de Bollaert, lors de la dernière venue de l’OL à Lens. Mai 2026 Lors de la dernière confrontation, Lens avait nettement pris le dessus, sur le score de 4-0.

L’histoire a aussi une dimension plus personnelle. L’attaquant belge de Lyon retrouve son ancien stade, où il avait inscrit 21 buts en Ligue 1 pendant la saison 2022-2023. Pour RMC Sport, la défense lensoise devra se méfier de sa façon de se projeter vers l’avant et de ses courses dans le dos des défenseurs.

Absences, compositions et ambiance

Environ 38 000 personnes sont annoncées dans l’enceinte, dont 1 000 supporters lyonnais, et l’enceinte sera pleine pour la 90e rencontre officielle consécutive.

Jérémy Stinat dirige la rencontre.

Chez les Lyonnais, Moussa Niakhaté et Ouédraogo sont blessés, Tagliafico revient de sélection, tandis que Kango et Himbert ne sont pas retenus par choix de l’entraîneur.

Chez les Lensois, Nawrocki et Sima sont blessés, alors que Celik, Chavez, Sagnan, Todibo et T. Hazard sont écartés par choix de l’entraîneur.

Absent, Moussa Niakhaté est remplacé par Ruben Kluivert, ce qui constitue le seul changement par rapport au onze aligné contre Rennes. Lyon se met en place en 4-2-3-1, avec Greif dans les buts, Athekame, Bacher, Kluivert et Abner devant lui, Bidstrup et Morton en soutien, puis Nuamah, Tolisso et Sulc derrière Openda en pointe. Lens répond en 3-4-2-1, avec Risser derrière une charnière à trois formée d’Antonio, Ganiou et Gradit, Aguilar et Cuisance au centre, Titraoui et Udol sur les côtés, et le duo Thauvin et Sotoca derrière Édouard.

Un dernier point mérite d’être précisé : ce texte décrit l’avant-match, tel que les compositions et les chiffres étaient connus au coup d’envoi. Le titre du direct de RMC Sport, mis à jour pendant la partie, évoque « Udol buteur et expulsé », mais le détail du déroulement et le résultat final sont à lire dans le suivi en continu du match.