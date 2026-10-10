Lens bat Lyon 2-1 et inflige à l’OL sa première défaite en Ligue 1

Lens a battu Lyon 2-1 vendredi 9 octobre à Bollaert-Delelis, en ouverture de la 6e journée de Ligue 1, et a infligé à l’OL sa première défaite de la saison dans le championnat. Après 18 jours de coupure liés à la trêve internationale, les Sang et Or ont retrouvé le succès en championnat, ce qu’ils n’avaient plus fait depuis le mois d’août.

En bref Après 18 jours de coupure liés à la trêve internationale, les Sang et Or ont retrouvé le succès en championnat, ce qu’ils n’avaient plus fait depuis le mois d’août.

L’OL a multiplié les centres et les corners, et Bacher a même placé une tête cadrée, mais Risser a capté le ballon.

Pour Lens, l’enjeu est de confirmer ce résultat et de s’éloigner de la zone inconfortable du classement.

Une première période à l’avantage des Lensois

Selon RMC Sport, Lens est arrivé 15e du classement, avec 4 points et un seul point pris sur ses quatre dernières journées, après une défaite contre Le Mans (2-1). Lyon, 2e avec 11 points, restait sur un succès 4-0 contre Rennes et pouvait même prendre la tête devant Monaco en cas de victoire.

Le scénario a pourtant tourné en faveur des Nordistes. Dans une rencontre disputée sous la pluie, les Lensois ont d’abord bataillé sans se découvrir, avant que Sotoca n’ouvre le score à la 36e minute sur une passe de Florian Thauvin. Lens a rejoint les vestiaires avec ce but d’avance (1-0), au terme d’une première mi-temps jugée très logique à son avantage par RMC Sport.

Udol double la mise, puis un final sous tension

Au retour des vestiaires, Lens a continué de pousser. À la 76e minute, sur un coup franc de Thauvin, Udol a trouvé le petit filet pour porter le score à 2-0, comme le détaille Football 365. Thauvin termine ainsi la soirée avec deux passes décisives.

La fin de match a toutefois changé de visage. Udol a été exclu pour une semelle sur Khalis Merah, entré en cours de jeu côté lyonnais, puis Merah a réduit l’écart dans la surface après une mauvaise relance lensoise. Lens a dû finir à dix contre onze, face à des Lyonnais très entreprenants.

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Cinq minutes de temps additionnel ont été annoncées. L’OL a multiplié les centres et les corners, et Bacher a même placé une tête cadrée, mais Risser a capté le ballon. Les Lensois ont tenu jusqu’au bout.

Ce que le résultat change

Pour Lens, la victoire a plusieurs valeurs. Elle constitue la première en Ligue 1 depuis août. Elle marque aussi la première victoire de Yannick Cahuzac pour sa première apparition à domicile sur le banc lensois. D’après RMC Sport, les Sang et Or remontent provisoirement à la 7e place du classement. Lyon, de son côté, perdait son statut de formation invaincue depuis le début de la saison.

Le contexte rendait l’affiche plus délicate encore pour les visiteurs. Plusieurs absents étaient à signaler chez Lyon, dont Moussa Niakhaté, remplacé par Ruben Kluivert dans le onze aligné par Paulo Fonseca, et Ouédraogo, également blessé. Lens se présentait de son côté sans Nawrocki et Sima, blessés. Football 365 a compté 38 000 spectateurs dans l’enceinte, dont 1 000 supporters lyonnais.

Les mots des joueurs

Au micro de Ligue 1+, recueillis par RMC Sport, Corentin Tolisso a regretté une entame lyonnaise trop timide : son équipe n’était pas dans les duels ni dans l’intensité en première période, a-t-il expliqué, avant de juger la seconde mi-temps meilleure sans que cela suffise. Il a aussi déploré le deuxième but encaissé sur un coup franc lointain.

Thauvin a, lui, parlé d’une victoire commune, en évoquant la relation qui l’unit à Cahuzac : celui-ci était son capitaine à ses débuts professionnels à Bastia. Le milieu a souligné le plaisir de retrouver la victoire, surtout à domicile, et le retour de principes de jeu qui conviennent mieux à son équipe.

Un calendrier qui n’attend pas

Le calendrier ne laisse guère de répit à l’OL, qui retrouve la Ligue Europa dès jeudi, comme l’a rappelé Tolisso. Pour Lens, l’enjeu est de confirmer ce résultat et de s’éloigner de la zone inconfortable du classement. Les deux clubs s’étaient déjà croisés à Bollaert à l’ouverture de la saison 2025-2026, avec une victoire 1-0 de Lyon, avant le 4-0 lensois de mai 2026 : deux précédents récents, deux résultats nets, et une rivalité qui ne manque pas de relief.