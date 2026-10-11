Fonseca reconnaît les erreurs de l’OL après la défaite à Lens (2-1)

Paulo Fonseca n’a pas cherché d’excuse. Battu 2-1 par le RC Lens vendredi 9 octobre au stade Bollaert-Delelis, en ouverture de la 6e journée de Ligue 1, l’entraîneur de l’Olympique lyonnais a pointé les manques de son équipe en première période. Invaincus jusque-là en championnat, les Lyonnais repartent de l’Artois avec leur premier revers de la saison et une inquiétude au sujet de Loïs Openda.

En bref Battu 2-1 par le RC Lens vendredi 9 octobre au stade Bollaert-Delelis, en ouverture de la 6e journée de Ligue 1, l’entraîneur de l’Olympique lyonnais a pointé les manques de son équipe en première période.

La rencontre s’est relancée dans la foulée.

Comme l’a souligné Tolisso, le groupe rejoue dès jeudi en Ligue Europa, avec l’obligation de corriger rapidement les failles vues à Bollaert et l’incertitude qui entoure l’état de santé d’Openda.

Un plan défensif resté au vestiaire

Au micro de Ligue 1+, propos repris par RMC Sport, le technicien de l’OL a admis que ce qui avait été travaillé en défense n’avait pas été appliqué avant la pause. Il a parlé de nombreuses erreurs techniques et d’un manque d’intensité, avant de reconnaître une meilleure réaction de ses joueurs au retour des vestiaires. Corentin Tolisso a livré une lecture identique : l’OL n’était pas présent dans les duels et s’est fait prendre dans son dos à plusieurs reprises.

Le tableau de la première mi-temps lui donne raison. Pour leur reprise après dix-huit jours de trêve internationale, les Lensois de Yannick Cahuzac ont dicté le rythme. Selon Football365, ils ont dominé les quarante-cinq premières minutes et Florian Sotoca a trouvé l’ouverture d’une demi-volée en pivot, servi par Florian Thauvin. Sans plusieurs parades de Greif, le gardien lyonnais, l’écart aurait été plus large à la mi-temps.

Une réaction trop tardive

Lyon a davantage poussé après la pause, sans trouver la faille. C’est au contraire Lens qui a doublé la mise à la 76e minute. Sur un coup franc de Thauvin, Matthieu Udol, seul au second poteau, a plongé pour placer sa tête. Thauvin signait là sa deuxième passe décisive du soir, sa cinquième de la saison en Ligue 1 d’après RMC Sport.

La rencontre s’est relancée dans la foulée. Udol a pris un carton rouge direct de l’arbitre Jérémy Stinat pour une semelle sur Khalis Merah, et le Lyonnais a lui-même réduit le score peu après, en battant Risser sur un centre d’Athekame. À onze contre dix, avec cinq minutes de temps additionnel, l’OL a tout tenté, mais le bloc lensois n’a plus cédé.

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Openda quitte Bollaert avec des béquilles

La défaite n’est pas la seule mauvaise nouvelle de la soirée pour Lyon. Loïs Openda a dû sortir à l’heure de jeu, touché à la jambe droite. Après le coup de sifflet final, l’attaquant belge a été vu dans les couloirs du stade avec des béquilles. Fonseca a confirmé qu’il y avait un problème, sans être en mesure d’en préciser la nature. Le retour d’Openda à Bollaert avait une saveur particulière : il y avait inscrit 21 buts sous le maillot lensois en 2022-2023, rappelle RMC Sport.

Une deuxième place à défendre

Au coup d’envoi, Lyon occupait le 2e rang avec 11 points et affichait la défense la plus solide du championnat, avec seulement deux buts concédés. En face, Lens pointait au 15e rang avec 4 points, un seul point pris lors des quatre journées précédentes et une défaite 2-1 au Mans lors de sa dernière sortie. Football365 souligne que le Racing n’avait plus gagné en Ligue 1 depuis le mois d’août.

Équipe Avant le match Après le match Lyon 2e, 11 points, invaincu Première défaite de la saison en Ligue 1 Lens 15e, 4 points Victoire 2-1, 7e place provisoire

Côté lensois, Yannick Cahuzac fêtait son premier succès sur le banc, pour son premier match à domicile. Il s’est dit satisfait de ses joueurs et de la personnalité qu’il leur avait réclamée, tout en reconnaissant que son équipe avait souffert après l’exclusion d’Udol.

Pour l’OL, le calendrier ne laisse aucun répit. Comme l’a souligné Tolisso, le groupe rejoue dès jeudi en Ligue Europa, avec l’obligation de corriger rapidement les failles vues à Bollaert et l’incertitude qui entoure l’état de santé d’Openda.