Le Mans de Videira face au PSG, entre fierté et réalisme

Samedi à 20h45, Patrick Videira retrouvera un club qui compte beaucoup pour lui : l’entraîneur du Mans a passé onze ans au Paris Saint-Germain, qui se déplace dans la Sarthe pour la sixième journée de Ligue 1.

En bref Dans un entretien accordé à RMC Sport , le technicien rappelle que son équipe occupe la neuvième place et n’a perdu qu’un match depuis le début du championnat.

Interrogé sur le fait que son équipe joue comme en Ligue 3 avec à peu près les mêmes joueurs, Videira ne se dit pas surpris de la réponse de ses joueurs, qu’il décrit comme travailleurs et désireux d’apprendre.

Selon Le Figaro, l’entraîneur parisien place la santé de ses joueurs avant tout : il veut un groupe en pleine forme dès le début de l’année, pour les rencontres à élimination directe de la Ligue des champions.

Neuvième, une première victoire et un adversaire familier

Dans un entretien accordé à RMC Sport, le technicien rappelle que son équipe occupe la neuvième place et n’a perdu qu’un match depuis le début du championnat. Il se dit fier de son groupe, tout en jugeant qu’il a manqué de constance sur 90 minutes lors de certaines rencontres.

La première victoire de la saison en Ligue 1 est arrivée contre Lorient, le 19 septembre 2026, juste avant la trêve internationale. Videira explique que cette victoire a fait du bien, après des semaines où l’on répétait à son équipe qu’elle était encourageante ou intéressante. Il en tire pourtant une consigne : « On a simplement une victoire en Ligue 1 et si on en veut plus, cela demandera beaucoup de sueur. »

Le match contre Paris n’a rien d’ordinaire pour lui. Il évoque un club qui l’a fait grandir et où il connaît encore des membres du staff. Mais il balaie ses propres émotions : l’important sera de voir si Le Mans peut répondre. Son constat est sans fard : « Aujourd’hui, il y a deux mondes d’écart entre Le Mans et le PSG mais il faut continuer d’être ambitieux ».

« Mes garçons, je les aime. Pour moi c’est important de leur dire. » Patrick Videira, entraîneur du Mans

Un club qui change de dimension sans changer de jeu

Interrogé sur le fait que son équipe joue comme en Ligue 3 avec à peu près les mêmes joueurs, Videira ne se dit pas surpris de la réponse de ses joueurs, qu’il décrit comme travailleurs et désireux d’apprendre. Il cite Samuel Yohou, 34 ans, dont il voit la progression au quotidien.

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Le club a aussi changé de visage : d’une structure familiale présidée depuis dix ans par Thierry Gomez, il est passé sous la propriété du fonds d’investissement brésilien OutField. L’entraîneur affirme que « le club est passé de neuf millions d’euros de budget l’an dernier à 25 millions cette année grâce à ces investisseurs ». Il admet que tout est différent et qu’il faut apprendre à connaître les nouvelles personnes, tout en saluant Thierry Gomez, qui était venu le chercher à Furiani.

Sur le terrain, il désigne deux chantiers : progresser défensivement, en faisant moins de cadeaux, et disposer de plus de possession pour user l’adversaire. Pour lui, la solidité n’est pas l’affaire de la seule charnière centrale, des pistons ou du gardien : c’est tout le groupe qui doit progresser, derrière comme devant.

Un PSG allégé avant Manchester City

Sur Luis Enrique, Videira ne tergiverse pas : il le juge meilleur entraîneur du monde. Côté parisien, la situation médicale est plus favorable que redouté, selon Le Figaro.

Warren Zaïre-Emery et Ferran Torres, touchés en sélection, ont repris l’entraînement et ne figurent pas dans le communiqué médical de vendredi.

Ce communiqué ne cite que deux joueurs : le gardien italien Alessandro Longoni, 18 ans, en travail individuel en salle, et Senny Mayulu, en soins.

Mayulu, 20 ans, touché à la cuisse gauche avec les Espoirs, ne jouera pas samedi. Ousmane Dembélé et Nuno Mendes, mis au repos cette semaine, seront eux aussi absents.

Une rotation possible Le PSG joue à Manchester City en Ligue des champions mercredi suivant, et d’autres joueurs pourraient être ménagés au Mans. Le groupe sera dévoilé samedi, et la présence de Zaïre-Emery et Torres reste à confirmer. Selon Le Figaro, l’entraîneur parisien place la santé de ses joueurs avant tout : il veut un groupe en pleine forme dès le début de l’année, pour les rencontres à élimination directe de la Ligue des champions.