Luis Enrique a défendu Ousmane Dembélé vendredi 9 octobre 2026 au Campus de Poissy, la veille de la réception du Mans par le PSG, en sixième journée de Ligue 1 (samedi, 20h45). Selon Le Figaro, l’entraîneur parisien a répondu à de nombreux sujets, du repos de ses cadres aux comparaisons avec le sélectionneur des Bleus.

En bref Selon Le Figaro , l’entraîneur parisien a répondu à de nombreux sujets, du repos de ses cadres aux comparaisons avec le sélectionneur des Bleus.

Le point sur l’effectif, rapporté notamment par RMC Sport , tient en quelques noms :

Les résultats, trois victoires et un nul, parlent selon lui pour eux.

Un PSG sixième après trois semaines de trêve

Paris aborde ce rendez-vous au sixième rang, à cinq points du leader monégasque. Luis Enrique refuse d’y voir un tournant : il estime que son équipe mérite plus de points que ce qu’elle a et ne voit pas de moment clé au début du mois d’octobre. Selon lui, cela s’équilibrera au fil de la saison.

L’arrêt pour les sélections a duré trois semaines, ce qui constitue une première selon lui. Les séances de la semaine sont programmées à 17 heures, afin que les joueurs revenus de leur équipe nationale reprennent le travail dès leur retour. L’entraîneur juge le niveau de son groupe supérieur à celui de la saison dernière, surtout à l’entraînement, et ajoute que seule la compétition dira la valeur réelle de l’équipe.

Il regrette par ailleurs que les journalistes versent toujours dans les extrêmes après les défaites en championnat, dont celle contre Monaco. Le Mans, promu et dirigé par Patrick Videira, avait été battu 2-0 par le PSG en huitièmes de finale de la Coupe de France, en février 2025. Luis Enrique le décrit comme courageux dans son jeu et prévient qu’il n’y a « que des matchs pièges » après une trêve.

Qui manque, qui revient

Le point sur l’effectif, rapporté notamment par RMC Sport, tient en quelques noms :

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Ousmane Dembélé et Nuno Mendes sont au repos et ne joueront pas face au Mans ; ils reprendront l’entraînement ce week-end, avec en ligne de mire le déplacement à Manchester City, mercredi, en Ligue des champions ;

Senny Mayulu, touché à la cuisse, est également absent ;

le gardien Alessandro Longoni travaille seul en salle.

Côté satisfactions, Luis Enrique cite Désiré Doué, à propos de ses prestations avec les Bleus : « Il a été comme toujours, c’est une machine ! Il joue très bien. » Ce qui l’intéresse, ajoute-t-il, c’est que le joueur montre en permanence sa capacité à être prêt à entrer dans le match, sur le banc comme à l’entraînement. Il mentionne aussi Mika Godts, convaincant avec la Belgique alors qu’il n’avait pas été convoqué pour le Mondial.

Les débuts discrets de Kvaratskhelia ne l’inquiètent pas : il parle de hauts et de bas habituels, car les joueurs sont des humains et non des machines, et juge cela non préoccupant.

Une pelouse de football vide, le décor ordinaire des entraînements avant les matchs du week-end. Source : Wikimedia Commons . Photographe : Mertbiol . Licence : CC0

Dembélé, brillant selon son entraîneur

Avec les Bleus, Dembélé n’avait pas brillé, d’après RMC Sport : placé dans l’axe de l’attaque contre la Turquie le 25 septembre puis contre l’Italie, il a joué sur l’aile droite face à la Belgique, avec le brassard en l’absence de Mbappé. Le même média relève qu’avec le PSG, il a disputé sept rencontres cette saison, toutes compétitions confondues, pour deux buts et quatre passes décisives.

Luis Enrique ne partage pas ce constat : « Je ne suis pas d’accord : pour moi, il a été brillant, comme d’habitude. C’est un joueur différent. » Il ajoute qu’on peut « payer tranquillement son billet » pour le voir au stade, car il cherche toujours à se montrer, à frapper et à se connecter avec ses partenaires.

Zinédine Zidane, nouveau sélectionneur des Bleus, avait lui aussi pris sa défense après le match nul 1-1 contre l’Italie : « Je l’ai trouvé bon sur les deux matchs qu’il a débutés ». À propos du repos accordé à Dembélé, l’entraîneur parisien prévient : « Vous devez vous habituer, ce sera quelque chose de normal cette saison. »

Zidane et le futur stade

Interrogé sur d’éventuelles ressemblances avec Zidane, Luis Enrique répond ne pas savoir s’il l’inspire. Il relève toutefois, en voyant les premiers matchs des Bleus, de bonnes idées pour avoir le ballon et former une vraie équipe, ce qui est difficile en sélection faute de temps de travail. Les résultats, trois victoires et un nul, parlent selon lui pour eux.

Autre chantier, évoqué par RMC Sport : le PSG n’a pas tranché sur son futur stade : d’un côté les négociations pour racheter le Parc des Princes, de l’autre les discussions autour d’une nouvelle enceinte, à Poissy ou à Massy.