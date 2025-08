L’OM prêt à payer 3 millions d’euros pour Joël Ordoñez : « C’est un choix qui va diviser Marseille en deux » selon un expert footballistique

EN BREF ⚽ L’OM renforce sa défense avec l’arrivée de Joël Ordoñez , jeune talent équatorien.

, jeune talent équatorien. 💰 Un transfert stratégique de 28 millions d’euros avec une clause de 15 % à la revente.

avec une clause de 15 % à la revente. 🗣️ La forte volonté d’Ordoñez de rejoindre Marseille a facilité les négociations.

L’OM espère que ce recrutement apportera une nouvelle dynamique à l’équipe pour la saison à venir.

Joël Ordoñez, jeune défenseur équatorien, est sur le point de rejoindre les rangs de l’Olympique de Marseille. Ce transfert marque un tournant important pour le club phocéen qui, après des jours de négociations intenses, est parvenu à convaincre le joueur de quitter le Club Brugge. L’arrivée d’Ordoñez est perçue comme une priorité pour renforcer la défense de l’OM, qui ambitionne de briller sur la scène nationale et européenne. Cette opportunité a été facilitée par la volonté affichée du joueur de rejoindre Marseille, manifestée par son absence remarquée des entraînements de son club précédent. Ce transfert, confirmé par la journaliste Johanna Calderón, s’élève à 28 millions d’euros.

L’importance stratégique du transfert

Le recrutement de Joël Ordoñez par l’Olympique de Marseille est une décision stratégique majeure pour le club. En effet, le renforcement de la défense est crucial pour améliorer les performances de l’équipe. Ordoñez, à seulement 21 ans, possède déjà une expérience significative dans le championnat belge et présente un potentiel de développement important. L’OM espère ainsi consolider sa ligne défensive en intégrant un joueur capable de s’adapter rapidement au style de jeu exigeant de la Ligue 1. Cette acquisition témoigne de la détermination du club à investir dans des talents prometteurs pour bâtir une équipe compétitive à long terme.

Un investissement financier conséquent

Le transfert de Joël Ordoñez représente un investissement financier conséquent pour l’Olympique de Marseille. Le montant de 28 millions d’euros, assorti d’une clause de 15 % sur une future revente, démontre la confiance du club dans les capacités du joueur. Cet engagement financier souligne l’importance accordée par l’OM à la constitution d’une équipe solide. En misant sur Ordoñez, le club espère non seulement renforcer son effectif actuel, mais aussi réaliser une potentielle plus-value à l’avenir. Cette stratégie s’inscrit dans une politique de recrutement réfléchie, axée sur l’identification de talents susceptibles d’apporter une plus-value sportive et économique.

La motivation de Joël Ordoñez

La détermination de Joël Ordoñez à rejoindre l’Olympique de Marseille a été un facteur décisif dans la concrétisation de ce transfert. Le joueur a clairement exprimé son souhait de rejoindre le club phocéen, allant jusqu’à s’absenter des entraînements de son équipe actuelle pour manifester son désir de changement. Cette volonté forte témoigne de l’attraction que représente l’OM pour les jeunes talents internationaux. Ordoñez voit en Marseille une opportunité de progression et de visibilité au sein d’un championnat compétitif. Son engagement personnel reflète également une ambition partagée par le club, qui souhaite attirer des joueurs motivés et déterminés à s’investir pleinement dans le projet marseillais.

Les attentes pour la saison à venir

Avec l’arrivée de Joël Ordoñez, l’Olympique de Marseille nourrit de grandes ambitions pour la saison à venir. Le club espère que l’intégration du jeune défenseur apportera une nouvelle dynamique à l’équipe. Ordoñez est attendu pour contribuer à la solidité défensive et pour apporter sa jeunesse et son énergie sur le terrain. Les supporters marseillais, connus pour leur passion et leur exigence, attendent avec impatience de voir comment ce nouvel arrivant s’adaptera à l’environnement intense du Vélodrome. L’enjeu est de taille, et le club compte sur Ordoñez pour répondre aux attentes et aider l’équipe à atteindre ses objectifs, tant sur le plan national qu’international.

Alors que Joël Ordoñez s’apprête à entamer une nouvelle étape de sa carrière avec l’Olympique de Marseille, les regards sont tournés vers l’avenir. Ce transfert soulève de nombreuses questions sur l’impact qu’il aura sur l’équipe et sur la capacité d’Ordoñez à s’imposer dans un championnat exigeant. Comment ce jeune talent s’adaptera-t-il au jeu rapide et physique de la Ligue 1 ? Parviendra-t-il à répondre aux attentes des supporters et à s’intégrer dans le collectif marseillais ?

