Mercato : « Pacho à l’OM va diviser les supporters comme jamais » une signature à 15 millions d’euros qui promet de secouer tout Marseille

L’Olympique de Marseille continue de se renforcer avec l’arrivée confirmée de Willian Pacho, une nouvelle qui suscite l’engouement des supporters. Cette signature s’inscrit dans la stratégie de l’OM de rajeunir et dynamiser son effectif. Avec un transfert estimé à 15 millions d’euros, le club espère que Pacho apportera sa solidité défensive à une équipe en quête de stabilité. En parallèle, les discussions se poursuivent pour l’acquisition de Joel Ordóñez, un autre talent prometteur en provenance de l’Amérique du Sud. Ce mouvement témoigne de l’engagement de l’OM à investir dans des jeunes joueurs capables de s’imposer sur la scène européenne.

Un marché des transferts animé pour l’OM

L’Olympique de Marseille est en pleine effervescence sur le marché des transferts cet été. Après les arrivées de Pierre-Emerick Aubameyang et Igor Paixão, le club phocéen ne semble pas prêt à s’arrêter là. La direction entend bien renforcer son effectif avec des joueurs jeunes et talentueux. Joel Ordóñez, défenseur central de 21 ans, est annoncé comme une priorité. Les négociations avec le Club Bruges sont déjà bien avancées. Le joueur est sous contrat jusqu’en 2028, et un transfert pourrait coûter près de 30 millions d’euros. Un investissement conséquent mais qui pourrait s’avérer payant.

La stratégie de l’OM est claire : rajeunir l’équipe pour lui donner un nouvel élan. Les dirigeants veulent des joueurs capables de rivaliser au plus haut niveau, tant dans le championnat français qu’en compétition européenne. Avec cette série de recrutements, l’OM veut bâtir une équipe compétitive sur le long terme.

Nicolas Cougot : « C’est un profil hyper intéressant »

Invité dans l’émission After Foot sur RMC, Nicolas Cougot a livré son analyse sur Joel Ordóñez. Le journaliste spécialiste du football sud-américain estime que le jeune joueur a un profil très intéressant. Ordóñez est capable de jouer en défense centrale ainsi que dans le couloir droit. Ses récentes performances avec sa sélection nationale le prouvent. Cougot compare Ordóñez à Willian Pacho, soulignant leur formation commune à l’Independiente del Valle. Cette académie équatorienne a déjà produit plusieurs talents qui évoluent désormais en Europe.

« C’est un profil hyper intéressant. Il peut jouer central, mais aussi dans le couloir droit », a-t-il confié. « Ils ont osé le faire » : l’incroyable décision de l’OM qui change tout avec ce buteur enfin validé et prêt à enflammer le Vélodrome

Ces qualités de polyvalence et de solidité technique sont des atouts précieux pour un club comme l’OM, en quête de joueurs capables de s’adapter à différents systèmes de jeu.

Similitudes entre Ordóñez et Pacho : une trajectoire commune

Nicolas Cougot a également évoqué les similitudes entre Joel Ordóñez et Willian Pacho. Bien que leurs profils diffèrent légèrement, leurs trajectoires présentent des points communs. Les deux joueurs sont issus de la même école de formation et partagent une approche similaire du jeu. Ordóñez, tout comme Pacho, est décrit comme un joueur discret mais efficace. Il s’impose naturellement dans le onze de départ grâce à sa solidité dans les duels et sa maîtrise technique.

« Dans la trajectoire et la comparaison, c’est proche de Pacho », a-t-il ajouté.

Ce parallèle est encourageant pour l’OM, qui mise sur des joueurs capables de s’intégrer rapidement et d’apporter une plus-value à l’équipe. Le défi pour Ordóñez sera de confirmer ces attentes sur le terrain et de devenir un pilier de la défense marseillaise.

Tableau des mouvements récents de l’OM

Nom Âge Position Club précédent Pierre-Emerick Aubameyang 36 ans Attaquant Chelsea Igor Paixão 25 ans Milieu offensif Feyenoord Joel Ordóñez 21 ans Défenseur central Club Bruges

Avec l’arrivée de talents comme Willian Pacho et les négociations en cours pour Joel Ordóñez, l’Olympique de Marseille affiche clairement ses ambitions pour la saison à venir. Le club veut construire un effectif jeune, dynamique et capable de séduire sur la scène européenne. Mais ces investissements conséquents seront-ils suffisants pour permettre à l’OM de rivaliser avec les plus grands clubs européens ? Quelle sera la prochaine étape dans cette stratégie de renouveau ?

