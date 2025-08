EN BREF ⚽ Mason Greenwood reste un élément clé de l’OM malgré l’intérêt de l’Arabie Saoudite.

Le transfert de Mason Greenwood à l’Olympique de Marseille (OM) suscite bien des discussions dans le monde du football. Un an après son arrivée en provenance de Manchester United, Greenwood est devenu une figure clé de l’équipe marseillaise. Malgré l’intérêt supposé de clubs saoudiens, l’OM semble déterminé à le garder. Le discours de Medhi Benatia, qui ferme la porte à tout départ potentiel, renforce cette idée. Greenwood, en pleine forme physique, est prêt à entamer sa deuxième saison avec encore plus d’ambition.

Une préparation estivale prometteuse

Mason Greenwood se montre déjà à la hauteur des attentes lors de la préparation estivale. Avec cinq buts inscrits, il prouve son efficacité et sa détermination. Roberto De Zerbi, l’entraîneur, ne cache pas son enthousiasme face à ces performances. Il souligne l’impact de la première saison de Greenwood à l’OM et son travail durant les vacances. Les tests physiques confirment sa condition exceptionnelle, et De Zerbi espère que Greenwood continuera sur cette lancée.

Les ambitions marseillaises pour Greenwood

À l’OM, Greenwood est perçu comme un leader potentiel de l’attaque. Avec 21 buts marqués en Ligue 1 lors de la saison 2024-2025, il a déjà montré son importance pour l’équipe. L’intérêt des clubs saoudiens n’a pas ébranlé la détermination de l’OM à le conserver. Benatia exprime clairement l’intention du club de s’appuyer sur Greenwood pour les défis à venir. Il est considéré comme un pilier du projet marseillais, et son départ n’est pas envisageable.

L’impact de Greenwood sur l’OM

L’arrivée de Greenwood a eu un impact significatif sur l’OM. Son talent et sa régularité ont renforcé l’équipe, lui permettant de viser plus haut. Sa capacité à s’adapter rapidement au championnat français et à se montrer décisif dans les moments clés a été un atout majeur. Son engagement et sa détermination sont salués par ses coéquipiers et le staff technique. Greenwood incarne l’avenir de l’OM, et son rôle devrait s’intensifier lors de la prochaine saison.

Une décision stratégique pour l’avenir

Le choix de conserver Greenwood est stratégique pour l’OM. Il s’agit d’un investissement sur le long terme, et le club espère capitaliser sur son potentiel pour atteindre ses objectifs. Greenwood, de son côté, semble prêt à relever ce défi et à s’inscrire dans la durée avec l’OM. Le club marseillais cherche à construire une équipe compétitive autour de joueurs comme lui. Cette stratégie soulève des questions sur l’avenir du projet marseillais. Comment l’OM parviendra-t-il à se maintenir au sommet avec Greenwood comme figure de proue ?

