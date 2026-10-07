Pour son dernier match avec l’Argentine, Messi a participé aux trois buts

Lionel Messi a conclu son parcours avec l’Argentine par un but et deux passes décisives contre le Bénin, mardi 6 octobre à Buenos Aires.

Le dernier match du capitaine avec l’Albiceleste s’est achevé sur une victoire 3-0. Cette rencontre amicale, disputée au stade Monumental, lui a offert une sortie à la mesure de son poids dans le jeu argentin : Messi a participé directement aux trois buts de son équipe. Le résultat compte moins que la manière dont le numéro 10 a pesé sur cette dernière apparition, en alternant finition et création.

Le rendez-vous avait été présenté en amont comme sa dernière rencontre internationale. CNews avait ainsi situé cette ultime apparition au Monumental, dans le cadre d’un match amical organisé à Buenos Aires. L’Argentine n’a pas seulement gagné : elle a construit chacun de ses trois buts avec l’intervention décisive de son capitaine.

Une dernière soirée entièrement marquée par Messi

La contribution de Lionel Messi s’est d’abord exprimée dans la dernière passe. Il a offert deux buts à ses partenaires au cours de la rencontre, avant de prendre lui-même la responsabilité d’un penalty. Sa réussite sur cette tentative a porté le score personnel de l’Argentin à 126 buts sous le maillot de l’Albiceleste.

Avec deux passes décisives et un penalty transformé, Messi a donc été impliqué dans l’intégralité du score final. Cette répartition résume précisément son influence lors de cette soirée : il n’a pas cherché uniquement à terminer une action ou à inscrire le but de ses adieux. Il a continué à organiser les offensives et à créer pour les autres, comme dans le reste de son parcours international.

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Le Figaro présente le penalty comme le 126e et dernier but de Messi avec la sélection argentine. La formulation renvoie au caractère final de cette apparition, sans qu’il soit nécessaire de prêter à cette rencontre une portée sportive qu’elle n’avait pas : il s’agissait d’un amical, mais d’un amical chargé d’une signification particulière dans la trajectoire du joueur.

Le succès 3-0 permet surtout de refermer cette histoire sans défaite et sans prestation effacée. Le capitaine n’a pas simplement figuré sur la feuille de match pour une dernière ovation. Son rendement a déterminé l’écart entre les deux équipes, avec une implication décisive sur chaque réalisation argentine.

Photo d’illustration. Des supporters célèbrent avec ferveur dans les gradins d’un stade lors d’un match de football. Licence Pexels. Source : Pexels . Photographe : Cristiano Junior

Le Monumental comme dernier décor avec l’Albiceleste

Le choix de Buenos Aires a donné à cette dernière sélection un cadre directement associé à l’équipe nationale. Le stade Monumental accueillait l’Argentine face au Bénin, pour une rencontre sans enjeu de compétition mais dont l’attention était concentrée sur le numéro 10. Le match a ainsi réuni deux dimensions distinctes : une opposition internationale amicale et la fin annoncée du parcours d’un capitaine historique.

Messi a exprimé ce que représentait ce maillot après la rencontre. Le capitaine de l’Albiceleste a déclaré : « Cela a été une très grande fierté pour moi de défendre ce maillot ». Ces mots placent ses adieux sur le terrain du lien avec la sélection, plutôt que sur celui de la seule performance individuelle.

La victoire contre le Bénin ne modifie évidemment pas à elle seule la lecture de sa carrière internationale. Elle lui apporte toutefois une dernière ligne statistique cohérente avec son rôle offensif : un but, deux passes décisives et une victoire par trois buts d’écart. Dans un match construit autour de sa dernière présence, Messi a répondu par une contribution concrète plutôt que par une apparition symbolique.

208 matchs et 126 buts, l’échelle de son parcours argentin

Lionel Messi quitte l’Albiceleste avec 208 matchs et 126 buts. Mis en regard, ces deux nombres donnent une moyenne légèrement supérieure à 0,6 but par rencontre. Cette proportion permet de mesurer la régularité de son apport sur une période très longue, sans réduire son influence à la finition, comme ses deux dernières passes décisives l’ont encore montré face au Bénin.

Le contraste entre l’ampleur de ce total et le cadre de la dernière rencontre est net. Une carrière internationale de 208 apparitions s’est refermée lors d’un simple match amical, mais avec une activité offensive qui a porté l’ensemble du résultat. Le 126e but a fixé le bilan, tandis que les deux passes ont rappelé que la production du capitaine ne se limitait pas à ses réalisations personnelles.

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Ces statistiques complètent la place occupée par Messi dans l’histoire de la sélection, dont les titres constituent un autre volet de son parcours. Le détail des trophées remportés par Lionel Messi avec l’Argentine permet de replacer ces 208 sélections dans leur dimension collective.

Son dernier match aura ainsi condensé les deux facettes offensives visibles dans ses chiffres : marquer et faire marquer. À Buenos Aires, le penalty a arrêté son compteur à 126 buts et ses deux passes décisives ont accompagné les autres réalisations d’un succès 3-0.