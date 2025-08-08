« C’est inadmissible » : les fans de l’OM déçus après l’annonce du départ inattendu de Dimitri Payet lors du mercato estival

EN BREF ⚽ L’ OM cible Joel Ordoñez pour renforcer sa défense.

cible Joel Ordoñez pour renforcer sa défense. 💰 Les exigences financières de Bruges dépassent les 30 millions d’euros.

🔄 Bruges choisit de conserver Ordoñez, bloquant un potentiel transfert.

❓ L’avenir d’Ordoñez et la stratégie de recrutement de l’OM restent incertains.

Le mercato estival réserve souvent des surprises, et le dossier de Joel Ordoñez en est un parfait exemple. L’Olympique de Marseille, en quête de renforts défensifs, avait jeté son dévolu sur le jeune défenseur central équatorien évoluant à Bruges. Mais alors que les négociations semblaient bien engagées, un retournement de situation pourrait mettre fin à ces espoirs. L’OM se retrouve face à des exigences financières élevées, et les discussions avec le club belge sont loin d’être concluantes. Ce feuilleton pourrait bien réserver encore de nombreux rebondissements dans les semaines à venir.

Les ambitions de l’OM sur le marché des transferts

Depuis le début du mercato, l’Olympique de Marseille affiche des ambitions élevées. Après une saison mitigée, le club phocéen souhaite se renforcer pour prétendre à une place sur le podium de Ligue 1 et réaliser un parcours européen digne de ce nom. Les dirigeants marseillais ont donc ciblé plusieurs profils, dont celui de Joel Ordoñez, pour solidifier leur défense. Le joueur équatorien, auteur d’une saison remarquée avec Bruges, semble correspondre parfaitement aux besoins de l’équipe. Toutefois, l’OM doit composer avec des contraintes budgétaires et des exigences de plus en plus élevées de la part des clubs vendeurs.

Une offre marseillaise jugée insuffisante

Selon le journaliste Sacha Tavolieri, les discussions entre l’OM et Bruges n’ont pas abouti à un accord satisfaisant pour les Belges. Le club marseillais aurait proposé une somme inférieure aux attentes de Bruges, qui espère tirer un maximum de profit de la vente de son défenseur central. Des montants supérieurs à 30 millions d’euros ont été évoqués, bien que cette somme semble hors de portée pour les dirigeants olympiens. Le refus de l’offre marseillaise pourrait contraindre l’OM à revoir sa stratégie ou à se tourner vers d’autres pistes pour renforcer son effectif avant la fin du mercato.

Bruges ferme la porte à un transfert

En parallèle, Bruges a pris des mesures pour sécuriser son effectif défensif. Les dirigeants belges auraient décidé de désactiver d’autres pistes de recrutement, signifiant ainsi leur volonté de conserver Joel Ordoñez pour la saison à venir. Cette décision pourrait bien sceller le sort du joueur, qui était pourtant pressenti pour rejoindre la Ligue 1 cet été. Ce revirement de situation laisse l’OM dans l’incertitude quant à ses capacités à renforcer sa défense, un secteur jugé prioritaire par le staff technique.

Quel avenir pour Joel Ordoñez et l’OM ?

Le cas Joel Ordoñez met en lumière les enjeux financiers et stratégiques du mercato. Pour l’OM, il s’agit d’une occasion manquée de renforcer son effectif avec un jeune talent prometteur. Toutefois, le mercato estival est encore long, et les opportunités peuvent surgir à tout moment. Les dirigeants marseillais doivent désormais évaluer leurs options pour répondre aux ambitions du club. Quant à Joel Ordoñez, sa situation à Bruges pourrait évoluer en fonction des mouvements sur le marché des transferts européen. Quelle sera la prochaine étape pour l’OM et le jeune défenseur équatorien ?

