Mercato ASSE : l’OM et le LOSC prêts à tout pour arracher la « pépite des Verts », une bataille à 10 millions d’euros qui divise les supporters

Alors que la saison de Ligue 2 approche à grands pas, l’AS Saint-Étienne se retrouve au cœur de l’agitation du mercato estival. Les Verts, bien que concentrés sur leur préparation finale contre Cagliari, doivent jongler avec les incertitudes liées à plusieurs de leurs joueurs clés. Notamment, le milieu de terrain Benjamin Bouchouari, initialement pressenti en Turquie, suscite désormais l’intérêt de deux géants de Ligue 1 : l’Olympique de Marseille et le LOSC. Cette situation reflète les enjeux et les mouvements dynamiques du marché des transferts à l’aube d’une nouvelle saison.

L’incertitude autour de Bouchouari

Benjamin Bouchouari, milieu de terrain prometteur, se trouve au centre de toutes les attentions. Initialement en discussions avancées avec Trabzonspor, en Turquie, son transfert semble aujourd’hui incertain. Les négociations entre les deux clubs ont connu des ralentissements significatifs, offrant une opportunité à l’Olympique de Marseille et au LOSC de se positionner. Ces clubs de Ligue 1, à la recherche de renforts stratégiques, voient en Bouchouari un atout potentiel pour leur effectif.

La situation est d’autant plus complexe que Trabzonspor avait initialement proposé 3,5 millions d’euros pour le joueur, une offre qui n’a pas abouti. Cela place l’ASSE dans une position délicate, devant naviguer entre les attentes financières et les ambitions sportives. L’avenir de Bouchouari pourrait bien se décider dans les jours à venir, à mesure que le mercato avance et que les clubs affinent leurs stratégies.

L’OM et le LOSC en quête de renforts

L’Olympique de Marseille, de retour en Ligue des champions, voit en Bouchouari une recrue potentielle pour renforcer son milieu de terrain. L’entraîneur cherche à étoffer son effectif pour affronter les défis européens à venir. Du côté du LOSC, la perspective de recruter Bouchouari s’inscrit dans une stratégie de renouvellement. Les Dogues anticipent le départ de Benjamin André et cherchent donc à sécuriser un joueur capable de s’intégrer rapidement dans le collectif.

Les deux clubs sont conscients de l’importance de cette période de transfert pour structurer leur saison. L’OM et le LOSC, avec leur histoire et leurs ambitions, voient en Bouchouari un pari sur l’avenir, susceptible de rapporter gros. Cependant, ils devront se montrer convaincants pour finaliser son transfert, face à la concurrence et aux attentes élevées de l’ASSE.

Le contexte stéphanois

Pour l’AS Saint-Étienne, le mercato estival est une période charnière. Avec l’approche du match d’ouverture contre Laval en Ligue 2, le club doit clarifier la situation de ses joueurs. Outre Bouchouari, d’autres dossiers tels que ceux de Lucas Stassin et Zuriko Davitashvili restent en suspens. Le coach Eirik Horneland doit ainsi composer avec une équipe dont la composition pourrait encore évoluer.

Cette période d’incertitudes est cruciale pour les Verts, qui espèrent entamer la saison sur de bonnes bases. Les choix effectués lors de ce mercato influenceront la dynamique du groupe et les résultats à venir. La direction du club est donc sous pression pour prendre des décisions judicieuses qui pourraient déterminer le succès de la campagne 2025/2026.

Tableau récapitulatif des offres

Club Offre initiale Situation actuelle Trabzonspor 3,5 millions d’euros Négociations au point mort OM En évaluation Intérêt manifeste LOSC En évaluation Intérêt manifeste

Alors que le mercato estival se poursuit, l’AS Saint-Étienne se trouve à un carrefour décisif. Le potentiel départ de Benjamin Bouchouari pourrait bouleverser l’équilibre de l’équipe et influencer sa performance en Ligue 2. Les décisions prises dans les jours à venir seront cruciales pour le club, ainsi que pour les joueurs impliqués. Quelle sera la stratégie adoptée par l’ASSE pour tirer parti de cette situation et renforcer son équipe pour la saison à venir ?

