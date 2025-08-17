EN BREF ⚽ L’OM maintient sa position et refuse de vendre Mason Greenwood malgré une offre de 100 millions d’euros.

L’Olympique de Marseille (OM) a récemment réitéré sa décision de conserver Mason Greenwood, son attaquant vedette, malgré les offres alléchantes venant du club saoudien Al-Nassr. Greenwood, âgé de 23 ans, a conclu une saison impressionnante avec 21 buts en Ligue 1, ce qui a naturellement attiré l’attention de nombreux clubs, dont celui de Cristiano Ronaldo. Cependant, l’OM demeure inflexible, affirmant qu’une offre de 100 millions d’euros ne suffirait pas à céder Greenwood avant qu’il ait pu briller en Ligue des Champions. Cette détermination a contraint Al-Nassr à abandonner cette piste.

La saison impressionnante de Mason Greenwood

Mason Greenwood s’est distingué par une performance exceptionnelle lors de la dernière saison. Avec 21 buts marqués en Ligue 1, il s’est affirmé comme un atout majeur pour l’OM. Son potentiel ne se limite pas seulement à ses compétences en attaque, mais inclut également sa capacité à transformer des moments décisifs en victoires cruciales. Cette saison, Greenwood a démontré une maturité et une efficacité remarquables, suscitant naturellement l’intérêt des clubs de haut niveau. Sa contribution a été essentielle pour l’OM, faisant de lui une pièce maîtresse que le club souhaite conserver pour affronter les défis européens à venir.

La Ligue des Champions représente un objectif stratégique pour l’OM, qui voit en Greenwood un joueur capable d’élever le niveau de l’équipe. Sa présence est perçue comme indispensable pour renforcer les ambitions du club sur la scène européenne. Cette perspective renforce la volonté du club de Marseille de le retenir, malgré les tentations financières élevées proposées par des clubs étrangers comme Al-Nassr.

Les ambitions de l’OM en Ligue des Champions

Pour l’OM, la Ligue des Champions est plus qu’une simple compétition ; c’est une occasion de se replacer sur l’échiquier européen du football. La présence de Greenwood est cruciale pour cette ambition. Le club souhaite tirer parti de son talent pour franchir les étapes décisives de la compétition. L’OM a ainsi communiqué clairement qu’aucune somme d’argent ne pourrait compenser la perte d’un joueur aussi influent dans ce contexte.

Avec Greenwood à la pointe de l’attaque, l’OM espère non seulement performer en Ligue 1 mais aussi créer la surprise en Europe. Ce double objectif requiert une équipe solide et soudée, où chaque joueur apporte sa contribution. Le maintien de Greenwood dans l’effectif symbolise cet engagement stratégique vers une performance accrue et une visibilité internationale renforcée.

Al-Nassr et le changement de cible

Face à l’intransigeance de l’OM, Al-Nassr a été contraint de redéfinir ses objectifs. Le club saoudien a ainsi tourné son regard vers Kingsley Coman, un joueur international français qui pourrait apporter une valeur ajoutée à son équipe. Coman, formé au PSG et disposant de 58 sélections en équipe nationale, représente une opportunité intéressante pour Al-Nassr. Bien que les détails financiers du transfert potentiel ne soient pas encore connus, l’intérêt pour Coman marque un tournant dans la stratégie de recrutement du club saoudien.

Cette nouvelle orientation pourrait indirectement bénéficier l’OM, en écartant la pression d’un transfert de Greenwood. En se tournant vers Coman, Al-Nassr montre sa capacité à ajuster ses ambitions tout en cherchant à renforcer son effectif avec des joueurs de calibre international.

Quelle suite pour Kingsley Coman ?

Kingsley Coman, bien qu’ayant connu des périodes de succès, n’a pas toujours été un titulaire indiscutable. Son avenir pourrait être influencé par l’intérêt manifeste d’Al-Nassr. Si le club saoudien parvient à le convaincre, cela pourrait ouvrir un nouveau chapitre dans la carrière du joueur. Le choix de rejoindre Al-Nassr poserait de nombreuses questions sur les motivations et les aspirations de Coman, tant du point de vue sportif que financier.

La décision de Coman de poursuivre sa carrière en Arabie Saoudite pourrait également avoir un impact sur le paysage du football européen. Cela pourrait également influencer la décision d’autres joueurs de suivre une carrière semblable. Le choix de Coman sera scruté, car il pourrait symboliser une tendance émergente dans le monde du football.

La décision de l’OM de conserver Mason Greenwood représente un signal fort de ses ambitions futures en Ligue des Champions. Cependant, cette stratégie pose la question de la durabilité de telles décisions face à des offres financières considérables. Les clubs européens pourront-ils continuer à résister aux avances des clubs saoudiens ?

Cet article s’appuie sur des sources vérifiées et l’assistance de technologies éditoriales.

