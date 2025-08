Le « coup en or » qui aurait pu tout changer pour Benatia : comment l’OM a frôlé un deal légendaire

EN BREF ⚽ L’OM a tenté de recruter Miguel Gutierrez pour renforcer son secteur défensif après le départ de Quentin Merlin.

Stratégie audacieuse : Medhi Benatia a proposé un échange incluant Azzedine Ounahi pour attirer l’intérêt de Gérone.

: Medhi Benatia a proposé un échange incluant Azzedine Ounahi pour attirer l’intérêt de Gérone. 💰 Naples a devancé Marseille avec une offre de 20 millions d’euros et un contrat de cinq ans pour Gutierrez.

L’OM doit désormais revoir sa stratégie de recrutement face à la puissance financière de ses concurrents.

Dans le monde compétitif du football, le mercato est souvent le théâtre de négociations intenses et stratégiques. Lors de cette période, chaque club cherche à renforcer ses lignes tout en respectant ses contraintes budgétaires. L’Olympique de Marseille (OM), en quête d’un latéral gauche après le départ de Quentin Merlin, s’est intéressé à Miguel Gutierrez, un joueur prometteur évoluant à Gérone. Malgré une offre ingénieuse, l’OM a vu son rêve s’envoler vers Naples, illustrant la complexité et les enjeux des transactions footballistiques modernes.

Une stratégie d’échange innovante

Pour attirer Miguel Gutierrez, l’OM a misé sur une stratégie d’échange audacieuse. Medhi Benatia, dans un effort pour optimiser les ressources du club, a proposé d’inclure Azzedine Ounahi dans le transfert. Ce milieu marocain, bien vu à Gérone, semblait être une pièce de négociation idéale. L’idée était de réduire le coût du transfert tout en satisfaisant les attentes du club espagnol. Cependant, malgré cette approche ingénieuse, Gérone a finalement décliné l’offre marseillaise. La proposition napolitaine, plus directe et financièrement attrayante, a eu raison de la tentative de Benatia.

La puissance financière de Naples

Naples, avec une offre claire et généreuse, a su convaincre Miguel Gutierrez et son club. Le club italien a proposé un transfert sec de 20 millions d’euros, un montant difficile à égaler pour l’OM. De plus, un contrat de cinq ans assorti d’un salaire annuel de 2 millions d’euros est venu compléter cette offre séduisante. Ce pouvoir de négociation, basé sur une solidité financière indéniable, a permis à Naples de devancer Marseille. Cette situation met en lumière les défis auxquels font face les clubs disposant de budgets plus restreints dans la compétition internationale.

L’impact sur la stratégie de l’OM

La perte de Miguel Gutierrez représente un coup dur pour l’OM, qui doit désormais revoir sa stratégie de recrutement. L’échec de cette négociation souligne l’importance de la flexibilité et de la réactivité dans le mercato. L’OM doit continuer à explorer d’autres pistes pour renforcer son secteur défensif. La capacité à identifier rapidement des talents qui correspondent aux besoins de l’équipe sera cruciale pour la réussite du club. Ce revers pourrait également inciter l’OM à renforcer ses structures internes pour mieux concurrencer les clubs disposant de ressources plus importantes.

Vers une nouvelle approche du mercato

À la lumière de cet échec, l’OM pourrait être amené à repenser son approche du mercato. Alors que les grandes puissances financières comme Naples peuvent proposer des offres irrésistibles, Marseille doit miser sur la créativité et la diversité de ses stratégies. Cela pourrait inclure un accent accru sur le développement de jeunes talents, la recherche de pépites méconnues ou l’optimisation de ses actifs existants. Cette situation souligne également la nécessité pour les clubs de taille moyenne de s’adapter à un marché de plus en plus influencé par l’argent.

La tentative de l’OM pour recruter Miguel Gutierrez révèle les défis économiques et stratégiques du football moderne. Alors que les puissances financières dictent souvent les règles du jeu, les clubs comme Marseille doivent redoubler d’ingéniosité pour rester compétitifs. Comment l’OM peut-il adapter sa stratégie pour recruter efficacement face à des concurrents plus fortunés ?

