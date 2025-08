L’OM bouleversé : « Je suis prêt à tout donner » clame un ex-candidat au Ballon d’Or à Longoria

EN BREF ⚽ Riyad Mahrez a exprimé son rêve d’enfance de jouer pour l’Olympique de Marseille.

de jouer pour l’Olympique de Marseille. 🌟 Malgré cet attachement, il a connu une carrière fructueuse en Angleterre, notamment à Manchester City.

en Angleterre, notamment à Manchester City. 💭 Son rêve de fouler la pelouse du Vélodrome reste inachevé mais toujours présent dans son esprit.

mais toujours présent dans son esprit. 🔮 Actuellement à Al Ahli, son avenir demeure incertain, avec la possibilité de réaliser ce rêve marseillais.

Riyad Mahrez, joueur international algérien de renom, a récemment levé le voile sur une partie méconnue de ses aspirations professionnelles. Bien que sa carrière l’ait mené à Al Ahli en Arabie saoudite, après un passage glorieux à Manchester City, Mahrez a révélé qu’il avait autrefois rêvé d’un destin différent. Son attachement à l’Olympique de Marseille, club emblématique du football français, est profond et remonte à son enfance. Cette révélation souligne la complexité des choix de carrière des footballeurs et l’impact des rêves d’enfance sur leur trajectoire.

Un attachement profond à l’Olympique de Marseille

Dans une interview avec le journal L’Équipe, Riyad Mahrez a exprimé son amour pour l’OM. Dès son plus jeune âge, il admirait ce club et ses joueurs emblématiques. Le Vélodrome, stade mythique de l’OM, représentait pour lui un lieu de rêve. Bien que son parcours professionnel l’ait éloigné de Marseille, son admiration pour le club est restée intacte. Il évoque les figures marquantes de l’OM, telles que Drogba et Niang, qui ont nourri son ambition de rejoindre un jour cette équipe. Ce lien émotionnel avec le club phocéen montre à quel point les rêves sportifs peuvent influencer les décisions de carrière.

La carrière anglaise de Mahrez

Malgré son rêve marseillais, Mahrez a connu une carrière prolifique en Angleterre. Il s’est d’abord illustré à Leicester City, où il a contribué à la victoire historique du club en Premier League. Son talent l’a ensuite mené à Manchester City, où il a remporté plusieurs titres. Pendant neuf saisons, il a évolué au plus haut niveau, démontrant son talent sur les pelouses anglaises. Bien que l’OM ait été un rêve, les succès remportés en Angleterre ont marqué son parcours professionnel. Cette carrière anglaise témoigne de sa capacité à s’adapter et à briller dans des environnements compétitifs.

Un rêve inachevé

Riyad Mahrez a fait part de son regret de ne pas avoir concrétisé son rêve de jouer pour l’OM. Ce désir inassouvi résonne encore en lui, malgré les succès obtenus ailleurs. Son attachement à l’OM reste fort, et il ne cache pas son espoir d’un jour fouler la pelouse du Vélodrome. Ce rêve inachevé souligne la dimension émotionnelle des carrières sportives. Les choix professionnels sont souvent dictés par des opportunités et des circonstances, mais les rêves d’enfance persistent et continuent d’influencer la perception des joueurs sur leur propre carrière.

Le futur de Riyad Mahrez

À 34 ans, Mahrez évolue désormais à Al Ahli en Arabie saoudite. Ce choix de carrière marque une nouvelle étape dans son parcours. Bien qu’il soit loin de l’Europe, son talent continue de s’exprimer sur le terrain. L’avenir de Mahrez est encore incertain, mais son désir de réaliser son rêve marseillais pourrait influencer ses décisions futures. La question de savoir s’il rejoindra un jour l’OM reste ouverte. Les fans du club phocéen pourraient-ils un jour voir Mahrez sous le maillot bleu et blanc ?

Riyad Mahrez a partagé un aspect poignant de sa carrière, révélant son rêve inachevé de jouer pour l’OM. Bien que son parcours l’ait emmené ailleurs, l’attachement qu’il ressent pour ce club demeure fort. Alors qu’il continue de jouer en Arabie saoudite, une question persiste : ce rêve de Vélodrome pourrait-il un jour devenir réalité ?

Cet article s’appuie sur des sources vérifiées et l’assistance de technologies éditoriales.

Ça vous a plu ? 4.6/5 (21)