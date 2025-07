OM : les dirigeants prêts à tout pour Paixao « même à dépasser les 50 millions d’euros » la décision qui divise les supporters et soulève la colère

EN BREF ⚽ Igor Paixao rejoint l’OM avec un transfert record de 30 millions d’euros, accompagné de 5 millions de bonus.

rejoint l’OM avec un transfert record de 30 millions d’euros, accompagné de 5 millions de bonus. 🔍 L’ailier brésilien est reconnu pour sa vitesse et sa capacité à frapper de loin, comblant le vide laissé par Luis Henrique.

et sa capacité à frapper de loin, comblant le vide laissé par Luis Henrique. 🚀 Cette acquisition marque une stratégie ambitieuse du club pour renforcer son effectif et s’imposer sur la scène nationale.

et s’imposer sur la scène nationale. ⏱️ Attendu à Marignane, Paixao passera rapidement sa visite médicale avant de rejoindre officiellement l’équipe de Roberto De Zerbi.

Igor Paixao, nom familier pour les passionnés de football, s’apprête à rejoindre l’Olympique de Marseille avec un transfert retentissant. Ce jeune ailier brésilien, âgé de 25 ans, est déjà au centre de toutes les attentions malgré son arrivée imminente en Provence. Reconnu pour sa vitesse et ses frappes à distance, Paixao incarne l’avenir de l’OM, un club qui ne cesse de chercher à renforcer son effectif. Sa venue coïncide avec celle d’autres grands noms, marquant une stratégie ambitieuse du club marseillais.

Un joueur au profil unique

Igor Paixao, avec son petit gabarit de 1,68 m, se distingue par sa rapidité et sa capacité d’élimination. Ce sont ces caractéristiques qui ont séduit les dirigeants marseillais. En plus de sa vitesse, Paixao est également capable de frapper de loin, offrant ainsi une polyvalence précieuse à son équipe. Son profil est d’autant plus intéressant qu’il vient combler un besoin criant dans l’effectif de Roberto De Zerbi, notamment après le départ de Luis Henrique pour l’Inter Milan. Cette acquisition stratégique vise à combler un vide et à renforcer l’attaque de l’OM.

Un transfert record pour l’OM

Le transfert d’Igor Paixao à l’OM est historique. Avec un montant de 30 millions d’euros, accompagné de 5 millions de bonus, il devient l’un des joueurs les plus chers de l’histoire du club. Un investissement qui témoigne de la volonté de l’OM de s’imposer sur la scène nationale et européenne. Ce montant, bien que conséquent, s’inscrit dans une stratégie de renforcement de l’effectif, similaire aux acquisitions de joueurs comme Dimitri Payet et Vitinha. Ce transfert montre la détermination du club à attirer des talents de haut niveau.

Un calendrier chargé pour l’arrivée

Attendu à Marignane ce jeudi, Igor Paixao arrivera seulement quelques heures après Pierre-Emerick Aubameyang. Ce calendrier serré reflète l’urgence et la volonté du club de finaliser rapidement ces transferts stratégiques. Paixao devra passer sa visite médicale dans la foulée, une formalité avant de rejoindre officiellement l’effectif. Cette arrivée rapide souligne également l’importance que le club accorde à sa préparation pour la saison à venir, avec l’intégration rapide des nouveaux joueurs.

L’impact sur l’équipe et les supporters

L’arrivée d’Igor Paixao à l’OM est attendue avec impatience par les supporters. Ce transfert record ne manquera pas de susciter des attentes élevées. Les fans espèrent que ce nouvel atout renforcera l’équipe et apportera un souffle nouveau à l’attaque marseillaise. Dans le même temps, l’entraîneur Roberto De Zerbi devra intégrer ce talent au sein d’un effectif déjà en pleine évolution. Le défi sera de taille, mais les perspectives sont prometteuses.

Avec l’arrivée d’Igor Paixao, l’OM affiche clairement ses ambitions pour les saisons à venir. Ce transfert marque une étape importante dans la stratégie de renforcement du club, qui espère ainsi conquérir de nouveaux sommets. Comment cet investissement se traduira-t-il sur le terrain, et quelles seront les performances de Paixao sous le maillot marseillais ? Les prochains mois seront déterminants pour l’avenir de ce jeune talent et pour les aspirations de l’OM.

