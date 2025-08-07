OM – 70 millions d’euros : « Un pari risqué », avertit un expert du football sur ce transfert historique

EN BREF ⚽ L’OM a investi 35 millions d’euros pour recruter Igor Paxaio , un pari financier audacieux.

L’Olympique de Marseille (OM) a récemment marqué le mercato estival avec l’achat de l’attaquant brésilien Igor Paxaio pour un montant de 35 millions d’euros, bonus inclus. Cette acquisition suscite des discussions animées parmi les experts du football, notamment en raison des risques financiers associés. Toutefois, certains voient en Paxaio une occasion de bénéfices futurs, à condition qu’il réalise une saison exceptionnelle. Le club phocéen, en pleine stratégie de renforcement, semble prêt à prendre des risques calculés sous la direction de son président Pablo Longoria.

Un pari financier audacieux

L’arrivée d’Igor Paxaio à l’OM pour 35 millions d’euros représente un investissement conséquent. Ce montant, qui inclut des bonus, place l’attaquant brésilien parmi les transferts les plus coûteux du club. Pierre Ménès, commentateur bien connu dans le monde du football, a exprimé ses réserves sur cette opération. Selon lui, le club prend un risque financier important sans garantie de succès immédiat. Cependant, il reconnaît que si Paxaio brille lors de la saison à venir, sa valeur pourrait doubler d’ici un an. Cette hypothèse repose sur la capacité de l’attaquant à s’adapter rapidement à sa nouvelle équipe et à la Ligue 1.

Le club marseillais applique une stratégie de recrutement audacieuse sous la direction de Pablo Longoria. Ce dernier mise sur des talents prometteurs, espérant réaliser des plus-values lors des prochaines fenêtres de transfert. Ce pari audacieux est toutefois critiqué par certains observateurs qui craignent une répétition d’erreurs passées. Néanmoins, l’optimisme semble dominer au sein de la direction du club, qui espère voir ses efforts récompensés sur le terrain.

Les attentes autour de Paxaio

Igor Paxaio, 25 ans, a quitté le Feyenoord Rotterdam pour rejoindre l’OM, attirant l’attention des supporters et des experts. Son transfert a été suivi de près, car il était également convoité par d’autres clubs européens. Paxaio est perçu comme un joueur capable de faire la différence grâce à son talent et sa détermination. Cependant, la pression est forte, car il devra rapidement prouver sa valeur pour justifier l’investissement consenti par le club marseillais.

Pierre Ménès a évoqué cette situation dans une vidéo sur sa chaîne YouTube, « Pierrot le Foot ». Il a souligné que le succès de Paxaio pourrait mener à une revente historique, atteignant potentiellement 70 millions d’euros. Cette perspective est séduisante pour l’OM, mais elle repose sur la performance de l’attaquant. Pour l’heure, les attentes sont élevées, et le public marseillais espère que Paxaio parviendra à s’imposer rapidement.

Stratégies de recrutement à l’OM

La stratégie de recrutement de l’OM sous Pablo Longoria n’est pas sans rappeler celle de nombreux clubs qui cherchent à maximiser la valeur de leurs joueurs. Les récentes acquisitions, telles que celles de Wahi, Rabiot et Højbjerg, illustrent cette approche. Ces joueurs, bien que coûteux, sont considérés comme des investissements à long terme. L’absence de qualification pour les compétitions européennes ajoute cependant une pression supplémentaire sur les résultats sportifs.

Cette politique de recrutement audacieuse montre que l’OM est prêt à prendre des risques pour rester compétitif. Les choix de Longoria sont parfois controversés, mais ils démontrent une volonté de bâtir une équipe capable de rivaliser avec les meilleurs. Les supporters espèrent que ces décisions porteront leurs fruits et permettront au club de retrouver les sommets du football français et européen.

L’avenir des joueurs à l’OM

La situation des joueurs comme Igor Paxaio à l’OM est souvent conditionnée par leur capacité à s’adapter et à performer rapidement. Pierre Ménès a souligné que les joueurs qui échouent à Marseille ne restent pas longtemps. Cette politique de rotation rapide peut être perçue comme impitoyable, mais elle est nécessaire dans un club où les ambitions sont élevées. La capacité de Paxaio à convaincre sera donc cruciale pour son avenir au sein de l’équipe.

Le club marseillais semble déterminé à ne pas s’éterniser avec des joueurs qui ne répondent pas aux attentes. Cette approche pragmatique pourrait s’avérer payante, mais elle nécessite une gestion habile et une sélection rigoureuse des talents. L’avenir de l’OM dépendra en grande partie de la réussite de ces stratégies de recrutement et de gestion des effectifs.

Alors que l’OM continue de faire parler de lui sur le marché des transferts, une question demeure : Igor Paxaio sera-t-il à la hauteur des attentes et justifiera-t-il l’investissement consenti par le club ? Les mois à venir seront décisifs pour l’attaquant brésilien et pour la stratégie de recrutement ambitieuse de l’OM. Comment l’équipe marseillaise gérera-t-elle les défis qui l’attendent cette saison ?

