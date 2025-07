« Nous allons bouleverser le marché » : ce club mystérieux prêt à faire trembler l’OM en s’attaquant à Ounahi et à redistribuer les cartes du mercato

EN BREF ⚽ Azzedine Ounahi quitte l’OM et attire l’attention de plusieurs clubs européens.

Trabzonspor et Fenerbahçe, deux clubs turcs, montrent un intérêt croissant pour le joueur marocain.

pour le joueur marocain. Le Panathinaïkos souhaite un retour définitif d’Ounahi avec une offre de 9 millions d’euros.

Les enjeux financiers et sportifs sont cruciaux pour l’avenir d’Ounahi et de l’Olympique de Marseille.

Azzedine Ounahi, talentueux milieu de terrain marocain, est actuellement au cœur de multiples spéculations concernant son avenir professionnel. Après avoir fait ses preuves lors d’un prêt fructueux au Panathinaïkos d’Athènes, il est maintenant sur le départ de l’Olympique de Marseille. Sa récente décision de refuser une offre du Spartak Moscou, bien que le club phocéen ait accepté les 12 millions d’euros proposés, a ouvert la voie à d’autres prétendants. Aujourd’hui, plusieurs clubs européens s’intéressent à lui, chacun espérant pouvoir attirer dans ses rangs ce joueur évalué à 10 millions d’euros par Transfermarkt.

L’intérêt croissant des clubs turcs

Le marché des transferts est toujours un moment d’intenses négociations et rebondissements. Ces dernières semaines, les clubs turcs ont manifesté un vif intérêt pour Azzedine Ounahi. Trabzonspor, selon le média Kuzey Express, fait partie des clubs qui souhaitent s’attacher les services du milieu marocain. Cette nouvelle arrive peu après que le Fenerbahçe, sous la direction de l’entraîneur renommé José Mourinho, ait également exprimé son intérêt. Ces ambitions témoignent de la reconnaissance croissante du talent d’Ounahi, dont le style de jeu dynamique et la vision stratégique sur le terrain pourraient apporter une réelle valeur ajoutée à ces équipes.

Malgré l’attractivité de ces propositions, il est crucial pour Ounahi de choisir un environnement où il pourra continuer à progresser et à exprimer pleinement son potentiel. Les clubs turcs, avec leurs projets ambitieux et leur passion pour le football, représentent des options séduisantes. Cependant, la décision d’Ounahi pourrait être influencée par d’autres facteurs, tels que la perspective de participer à des compétitions européennes et la possibilité de jouer sous la direction d’un entraîneur de renom.

Panathinaïkos : un retour possible ?

Après un prêt réussi, le Panathinaïkos d’Athènes ne cache pas son désir de faire revenir Azzedine Ounahi de manière permanente. Le club grec est prêt à formuler une offre de 9 millions d’euros pour assurer son transfert définitif. Cette somme, bien qu’inférieure à celle proposée par le Spartak Moscou, pourrait être suffisante pour convaincre l’Olympique de Marseille, à condition que le joueur manifeste également son souhait de revenir en Grèce.

Le Panathinaïkos a su tirer profit des compétences d’Ounahi, contribuant ainsi à ses bonnes performances en championnat. Le lien qui s’est créé entre le joueur et le club au cours de cette période pourrait jouer un rôle déterminant dans sa décision. Toutefois, il est essentiel de peser les avantages d’une telle décision, notamment en termes de développement professionnel et de visibilité sur la scène européenne. Le championnat grec, bien que compétitif, n’offre pas toujours la même exposition que d’autres ligues européennes plus prestigieuses.

Les enjeux financiers autour du transfert

Le transfert d’Azzedine Ounahi revêt une importance particulière pour l’Olympique de Marseille, tant sur le plan sportif que financier. En refusant l’offre du Spartak Moscou, le joueur a fait un choix qui pourrait influencer considérablement la stratégie du club phocéen dans ce mercato estival. Avec une évaluation à 10 millions d’euros, Ounahi représente une opportunité financière que l’OM ne peut ignorer. Les négociations avec les clubs intéressés devront donc être menées avec habileté pour garantir un transfert qui soit à la fois avantageux pour le club et bénéfique pour le joueur.

Les enjeux financiers ne se limitent pas à la simple transaction. Le choix du club de destination peut également avoir un impact sur la carrière future d’Ounahi. Un transfert réussi pourrait non seulement renforcer la position financière de l’OM, mais également permettre à Ounahi de franchir une nouvelle étape dans sa carrière. Il est crucial pour toutes les parties de trouver un terrain d’entente qui réponde aux ambitions sportives et financières de chacun.

Quel avenir pour Azzedine Ounahi ?

À l’aube d’une nouvelle étape de sa carrière, Azzedine Ounahi doit faire face à des choix cruciaux qui détermineront son avenir dans le football professionnel. Avec des offres sur la table provenant de différents horizons, chaque option présente ses propres avantages et défis. Qu’il s’agisse de clubs turcs ambitieux ou d’un retour potentiel en Grèce, Ounahi doit évaluer attentivement ses priorités et ses objectifs à long terme.

La décision d’Ounahi ne se résume pas simplement à une question de transfert, mais englobe également des considérations personnelles et professionnelles. Quels seront les facteurs déterminants dans le choix de son nouveau club ? Comment cette décision influencera-t-elle sa carrière future et sa progression en tant que joueur ?

