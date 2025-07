« C’est un coup de théâtre » : l’OM frappe fort avec une offre de contrat surprenante à Weah qui pourrait bouleverser le mercato de Ligue 1

EN BREF ⚽ L’Olympique de Marseille propose un contrat de cinq ans à Timothy Weah, soulignant son engagement à long terme envers le joueur.

à Timothy Weah, soulignant son engagement à long terme envers le joueur. 🔄 La polyvalence de Weah, pouvant jouer en tant qu’ailier et latéral droit, est un atout majeur pour renforcer l’effectif marseillais.

de Weah, pouvant jouer en tant qu’ailier et latéral droit, est un atout majeur pour renforcer l’effectif marseillais. 💼 Une concurrence féroce de Monaco, Leeds et Everton complique la tâche de l’OM pour sécuriser la signature de l’international américain.

de Monaco, Leeds et Everton complique la tâche de l’OM pour sécuriser la signature de l’international américain. 💰 Les négociations avec la Juventus, qui demande 15 millions d’euros, sont cruciales pour finaliser le transfert de Weah à Marseille.

Timothy Weah est au centre de toutes les attentions. L’Olympique de Marseille, en quête d’étoffer son effectif, s’intéresse de près à cet international américain. Avec une carrière déjà bien remplie et un potentiel indéniable, Weah représente une option stratégique pour le club phocéen. Mais le chemin pour l’attirer au Vélodrome est parsemé d’embûches, notamment en raison de la concurrence de clubs comme Monaco, Leeds et Everton. Pourtant, l’OM semble déterminé à faire de Weah une pièce maîtresse de son projet.

Un profil polyvalent pour l’OM

L’intérêt de l’Olympique de Marseille pour Timothy Weah n’est pas anodin. Son profil polyvalent est un véritable atout pour le club. Weah a la capacité de jouer à la fois en tant qu’ailier droit et latéral droit, offrant ainsi des doublures potentielles pour Mason Greenwood et Amir Murillo. Cette polyvalence permettrait à l’OM de bénéficier d’une flexibilité tactique précieuse. De plus, son expérience internationale avec l’équipe des États-Unis apporte une dimension supplémentaire à son profil.

Il est indéniable que l’OM souhaite renforcer ses ailes, et Weah pourrait bien être la solution idéale. Avec sa vitesse, sa technique et sa vision du jeu, il a tout pour s’intégrer parfaitement dans le système de jeu marseillais. Cette polyvalence est un facteur clé qui pourrait faire pencher la balance en faveur de l’OM dans cette compétition acharnée pour sa signature.

La concurrence acharnée pour sa signature

L’OM n’est pas seul dans la course pour Timothy Weah. Trois autres clubs de renom ont également manifesté leur intérêt pour le joueur : Monaco, Leeds et Everton. Chacun de ces clubs présente des arguments convaincants pour attirer Weah dans ses rangs. Monaco, avec son projet ambitieux en Ligue 1, pourrait séduire par sa stabilité et ses ambitions européennes. Leeds, quant à lui, offre l’opportunité d’évoluer en Premier League, un championnat qui attire de nombreux talents internationaux.

Everton, enfin, est un club historique en Angleterre avec des supporters passionnés et un projet de reconstruction intéressant. Face à cette concurrence, l’OM doit avancer des arguments persuasifs pour convaincre Weah de choisir la cité phocéenne. L’offre d’un contrat de longue durée pourrait être un élément déterminant dans cette bataille.

Une offre de contrat séduisante

Pour convaincre Timothy Weah de rejoindre ses rangs, l’Olympique de Marseille a mis sur la table une offre alléchante. Selon le journaliste Nicolo Schira, l’OM aurait proposé un contrat de cinq ans, soit jusqu’en 2030. Cette durée témoigne de l’engagement du club envers le joueur, et de la volonté de l’intégrer au cœur de son projet sportif à long terme.

Un contrat de cette envergure n’est pas courant et démontre la confiance que le club place en Weah. En offrant cette stabilité, l’OM espère séduire le joueur et l’inciter à choisir Marseille comme prochaine étape de sa carrière. Cette proposition montre également l’ambition du club de s’assurer les services d’un joueur talentueux pour les années à venir.

Les négociations avec la Juventus

Bien que Timothy Weah soit séduit par l’idée de rejoindre l’OM, le principal obstacle reste de convaincre la Juventus de le laisser partir. Le club italien a fixé le prix de Weah à 15 millions d’euros, une somme légèrement inférieure à sa valeur estimée de 17 millions d’euros par le site spécialisé Transfermarkt. Pour l’OM, réussir à boucler cette transaction serait un coup de maître.

Les négociations s’annoncent intenses, mais l’OM semble prêt à faire un effort financier pour s’attacher les services de l’international américain. Céder aux exigences de la Juventus pourrait être la clé pour finaliser cet accord et voir Weah porter le maillot marseillais. Le marché des transferts est souvent imprévisible, mais l’OM est déterminé à mener cette opération à terme.

Alors que l’Olympique de Marseille poursuit ses efforts pour recruter Timothy Weah, les enjeux sont de taille. Ce transfert pourrait non seulement renforcer l’effectif marseillais, mais également marquer un tournant dans la stratégie du club en matière de recrutement. L’OM parviendra-t-il à convaincre la Juventus et à s’assurer les services de Weah pour les années à venir ?

