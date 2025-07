« C’est du jamais vu ! » : Aubameyang prêt à tout pour satisfaire la demande astronomique de Greenwood à l’OM et faire trembler la Ligue 1

Rédacteur passionné par le football et les innovations technologiques, Baptiste Lemoine met à profit son expertise et son expérience pour analyser l’actualité de l’OM et du monde du ballon rond. Diplômé en journalisme de la City, University of London, il allie rigueur analytique et plume percutante pour proposer aux lecteurs de MediaFootMarseille.fr des contenus clairs, vivants et enrichis d’un regard expert. Contact : [email protected]