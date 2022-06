Après l’échec Mbappé, le Réal prêt à sauter sur Raheem Sterling ?

in

Manchester City sort d’une saison mitigée, même après avoir réussi l’exploit de gagner leur 6ᵉ Premier League en 10 ans et la 8ᵉ de leur histoire. La remontada honteuse subit contre le Real Madrid laissera forcément des traces. Cependant, l’arrivée d’Erling Haaland au club à de quoi apaiser les fans, qui pourront compter sur un numéro 9 de classe mondiale, qui leur manquait tant. Cependant, Sterling pourrait en faire les frais.

Sterling pourrait ne pas rester à City

Raheem Sterling, arrivé à Manchester City en provenance de Liverpool pour une somme importante de 64 millions d’euros, a suscité le débat, lors de ses débuts chez les Skyblues. Comment un joueur de Liverpool pourrait-il rejoindre directement le grand rival historique, la tête haute ?

Cependant, depuis, le joueur a montré tout son talent et son amour pour le club, pour lequel il aura marqué 132 buts en 337 matchs. Même avec l’arrivée d’Haaland, le club serait gagnant à garder un tel joueur pour avoir un banc très fourni.

L’international anglais, cependant, n’aurait encore reçu aucune offre de prolongation de contrat de la part du club, ce qui laisserait donc la porte ouverte à un départ cet été. Celui-ci pourrait permettre au club de toucher un gros chèque, afin de rembourser le transfert du cyborg norvégien.

Estimé à 85 millions d’euros, le joueur voit son contrat expirer à l’été 2023. Cet été serait, de ce fait, la dernière possibilité pour le club, de le vendre pour éviter un départ gratuit.

Le Réal, intéressé, devra faire face à la concurrence

Florentino Pérez, président du Réal Madrid, semble être déchaîné lors de ce mercato estival. Lui qui s’est pris un mur, en cette fin mai, à la suite de l’échec Mbappé, souhaite se rattraper pour retrouver la face. L’humiliation a été grande, et très mal digérée par le président madrilène, et son bord.

This team 💙 we move 👊🏾 pic.twitter.com/vgDqvpwuV9 — Raheem Sterling (@sterling7) April 10, 2022

Ainsi, après avoir recruté librement Rüdiger, le club est tout proche de signer Tchouaméni, et vise désormais Raheem Sterling. L’attaquant anglais pourrait venir pallier les départs de Isco et Bale. Il formerait, aux côtés de Benzema et Vinicius, une attaque de feu pour tenter de décrocher une quinzième Ligue des champions, la saison prochaine.

Cependant, alors que Rodrygo monte en puissance, que Valverde est devenu une option sur le côté droit, et qu’Eden Hazard reviendrait au très haut niveau, le joueur aurait de quoi hésiter à signer à Madrid. De plus qu’une adaptation en Espagne, après avoir joué en Angleterre, est souvent difficile.

Par ailleurs, de nombreux autres prétendants sérieux seraient intéressés à l’idée de faire signer l’international anglais. Chelsea souhaiterait renforcer son attaque, pour pouvoir plus sereinement laisser Romelu Lukaku partir, annoncé avec insistance du côté de l’Inter.

L’Atlético Madrid, rival historique du Réal, se serait aussi renseigné au près du joueur pour pouvoir l’engager et remplacer Carrasco, lui, annoncé à Newcastle. Le joueur a donc trois options, dont deux qui ne sont autres que les derniers vainqueurs de la Ligue des champions. La possibilité de rester dans le meilleur club anglais, n’est pas à exclure non plus, ce qui lui offre une perspective très large pour la suite de sa carrière en club.

SOURCE : https://www.footmercato.net