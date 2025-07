Une stratégie titanesque dévoilée : l’OM prépare un mercato avec une quarantaine de joueurs pour une transformation historique du club en vue

EN BREF ⚽ L’OM vise une quarantaine de joueurs pour renforcer son équipe durant ce mercato estival.

L’Olympique de Marseille (OM) est prêt à frapper un grand coup lors de ce mercato estival. Après avoir déjà signé trois nouvelles recrues, le club phocéen ne compte pas s’arrêter là. Avec une liste impressionnante d’une quarantaine de joueurs suivis, le marché des transferts s’annonce particulièrement ambitieux. L’OM cible notamment un latéral droit de renom, illustrant ainsi ses ambitions européennes pour la saison à venir. Ce mouvement stratégique s’inscrit dans une volonté de renforcer significativement l’équipe pour briller sur la scène continentale, et ainsi répondre aux attentes élevées de ses dirigeants.

Une stratégie ambitieuse pour la prochaine saison

La direction de l’OM, sous la houlette de Pablo Longoria et Medhi Benatia, a clairement indiqué son intention de ne pas faire les choses à moitié. En visant une quarantaine de joueurs potentiels, le club montre sa détermination à renforcer tous les postes nécessaires pour construire une équipe compétitive. Cet engagement traduit une ambition claire : se qualifier durablement pour la Ligue des champions. Frank McCourt, dans une interview au JDD, a souligné que la qualification pour la prestigieuse compétition européenne est non seulement un objectif, mais une nécessité. Tout autre résultat serait considéré comme un échec. Cette approche proactive du mercato reflète une volonté de remédier aux lacunes de l’année précédente et de s’assurer une place parmi l’élite du football européen.

L’intérêt marqué pour Timothy Weah

Parmi les cibles de choix, Timothy Weah attire particulièrement l’attention des dirigeants marseillais. Bien que l’OM ait déjà identifié des priorités au poste de latéral droit, Weah constitue une opportunité à ne pas négliger. Ancien joueur du PSG et fils de George Weah, il est perçu comme un renfort potentiel de choix. La Provence et le journaliste Fabrizio Romano confirment l’intérêt du club pour cet attaquant prometteur. Son arrivée serait un coup de maître pour l’OM, qui cherche à s’armer de talents capables de faire la différence au plus haut niveau. Toutefois, il reste à voir si Weah choisira de rejoindre la Canebière et d’endosser le maillot marseillais.

La situation actuelle à la Juventus

Timothy Weah traverse une période d’incertitude avec la Juventus Turin. Lors de la récente Coupe du monde des clubs, il n’a joué que 45 minutes face à Al-Aïn avant de disparaître des radars pour le reste de la compétition. Cette absence soulève des questions sur son avenir au sein du club turinois, qui a été éliminé en huitième de finale par le Real Madrid. Actuellement en vacances, Weah dispose d’un moment propice pour réfléchir à la suite de sa carrière. L’OM, conscient de cette situation, pourrait profiter de cette opportunité pour tenter de convaincre le joueur de rejoindre leurs rangs et de renforcer leur attaque.

La perspective d’un mercato record

L’OM semble prêt à marquer les esprits avec ce mercato d’envergure. Chaque transfert est minutieusement étudié pour s’assurer qu’il s’intègre dans le projet global du club. Le défi consiste non seulement à attirer des joueurs talentueux, mais aussi à construire une équipe cohérente et performante. Avec des noms comme Sacha Boey et Timothy Weah dans le viseur, l’OM espère renforcer ses lignes arrières et offensives. Le succès de ce mercato pourrait redéfinir les standards du club et lui permettre de retrouver sa place légitime dans le football européen. Reste à voir comment ces ambitions se concrétiseront dans les semaines à venir.

Alors que l’OM s’engage dans ce mercato ambitieux, une question demeure : ces efforts suffiront-ils à transformer le club en un concurrent sérieux sur la scène européenne, ou faudra-t-il encore ajuster la stratégie pour atteindre les sommets visés ?

