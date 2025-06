Un marché bouleversé : cet incroyable transfert de 12 millions d’euros qui secoue l’Olympique de Marseille et change la donne du mercato d’été

EN BREF ⚽ Le transfert d’Azzedine Ounahi au Spartak Moscou pourrait se concrétiser pour un montant de 12 millions d’euros .

pourrait se concrétiser pour un montant de . Après une expérience mitigée à l’ OM , Ounahi espère relancer sa carrière dans un nouvel environnement.

, Ounahi espère relancer sa carrière dans un nouvel environnement. Le SCO d’Angers , ancien club d’Ounahi, bénéficierait d’environ 3,6 millions d’euros grâce à une clause de revente.

, ancien club d’Ounahi, bénéficierait d’environ grâce à une clause de revente. Ce transfert offre à l’OM de nouvelles opportunités financières pour renforcer son effectif lors du mercato estival.

Le monde du football est en constante évolution, et les transferts de joueurs sont souvent au cœur des discussions. L’un des récents mouvements qui attire l’attention est celui d’Azzedine Ounahi, un joueur talentueux devenu indésirable à l’Olympique de Marseille (OM). Actuellement prêté au Panathinaïkos, il pourrait bientôt changer de cap grâce à un accord significatif avec le Spartak Moscou. Cet accord, évalué à 12 millions d’euros, pourrait redéfinir la carrière de ce joueur prometteur et influencer la stratégie de l’OM sur le marché des transferts.

Un parcours brillant mais tumultueux

Azzedine Ounahi s’est fait connaître lors de la Coupe du Monde 2022, où il a brillé sous les couleurs du Maroc. Sa performance exceptionnelle a rapidement attiré l’attention de nombreux clubs européens, dont l’OM. Séduit par son potentiel, le club marseillais a déboursé environ 8 millions d’euros pour l’acquérir du SCO d’Angers en janvier 2023. Cependant, l’adaptation à l’OM ne s’est pas déroulée comme prévu. Malgré son talent indéniable, Ounahi n’a pas réussi à s’imposer comme un titulaire indiscutable, ce qui a conduit à son prêt au Panathinaïkos avec une option d’achat qui ne sera finalement pas levée.

Des négociations fructueuses avec le Spartak Moscou

Face à cette situation, l’OM a cherché à trouver une solution pour Ounahi. Le Spartak Moscou, conscient de l’opportunité, a entamé des discussions pour s’attacher les services du milieu de terrain. Les négociations entre les deux clubs ont abouti à un accord de 12 millions d’euros. Ce transfert pourrait permettre à Ounahi de relancer sa carrière dans un nouvel environnement et offrir à l’OM une marge de manœuvre financière supplémentaire pour renforcer son effectif. Cependant, l’élément clé reste la décision finale d’Ounahi, qui doit encore donner son accord pour rejoindre le club russe.

Quel avenir pour Azzedine Ounahi ?

Bien que l’accord entre l’OM et le Spartak soit en place, le choix ultime revient à Azzedine Ounahi. Le joueur marocain doit désormais évaluer les perspectives qu’un transfert en Russie pourrait lui offrir, tant sur le plan sportif que personnel. Si Ounahi accepte cette offre, le SCO d’Angers, son ancien club, bénéficiera d’un pourcentage sur la revente, ce qui pourrait représenter environ 3,6 millions d’euros. Ce rebondissement montre à quel point les décisions individuelles peuvent influencer non seulement la carrière d’un joueur, mais aussi les finances et la stratégie des clubs impliqués.

Impact sur le mercato de l’OM

L’éventuel départ d’Ounahi vers le Spartak pourrait avoir des répercussions importantes sur le mercato de l’OM. Avec 12 millions d’euros en poche, le club marseillais disposerait d’une somme non négligeable pour cibler de nouveaux talents ou renforcer d’autres secteurs de son effectif. Des rumeurs circulent déjà concernant l’intérêt de l’OM pour plusieurs attaquants, ce qui pourrait bien être facilité par cette transaction. Toutefois, la direction de l’OM devra faire preuve de prudence et de stratégie pour s’assurer que chaque mouvement sur le marché des transferts apporte une réelle valeur ajoutée à l’équipe.

Alors que les discussions se poursuivent et que les décisions finales doivent encore être prises, il est certain que ce transfert potentiel d’Azzedine Ounahi pourrait marquer un tournant crucial pour toutes les parties concernées. Quels seront les choix stratégiques de l’OM sur le marché des transferts si cet accord se concrétise, et comment Ounahi s’adaptera-t-il à son nouvel environnement ?

L’auteur s’est appuyé sur l’intelligence artificielle pour enrichir cet article.

