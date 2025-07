« Séisme footballistique » : l’OM dévoile un programme amical explosif face à Séville, Gérone et Aston Villa, des matchs à couper le souffle pour les supporters marseillais

EN BREF ⚽ L’OM débute sa campagne de préparation aux Pays-Bas avec deux matchs à huis clos.

L’Olympique de Marseille se prépare à une série de matchs amicaux qui promettent d’être intenses et riches en enseignements. À peine deux semaines après la reprise de l’entraînement, l’équipe phocéenne entame sa campagne de préparation aux Pays-Bas. Ces rencontres constitueront un moment clé pour évaluer l’état de forme des joueurs et peaufiner les stratégies avant le début de la saison officielle. Avec six matchs au programme, dont certains face à des adversaires de renom, l’OM espère tirer le meilleur parti de ces confrontations pour affiner ses tactiques et consolider la cohésion de son groupe.

Un début de préparation aux Pays-Bas

Le choix des Pays-Bas pour initier la campagne de préparation de l’OM n’est pas anodin. Les infrastructures modernes du KNVB Campus offrent un cadre idéal pour la remise en forme et l’entraînement intensif. Les joueurs marseillais y séjourneront pendant une semaine, du 7 au 25 juillet, période durant laquelle ils disputeront deux matchs à huis clos. Ces rencontres permettront au staff de Roberto De Zerbi d’évaluer la condition physique des joueurs et d’expérimenter de nouvelles formations. Le premier de ces matchs opposera l’OM à l’Excelsior Maassluis, une équipe évoluant en troisième division néerlandaise. Le lendemain, les Marseillais affronteront l’Olympic Charleroi, club de deuxième division belge. Ces confrontations, bien que sans enjeu officiel, donneront un aperçu des orientations tactiques envisagées pour la saison à venir.

Un tournoi en Andorre pour un défi plus relevé

Après leur séjour aux Pays-Bas, les Marseillais mettront le cap sur l’Andorre pour participer à l’Aircup. Ce tournoi de pré-saison, organisé dans la principauté, proposera des affiches de prestige pour l’OM. Le premier duel en Andorre opposera les Marseillais à Gérone, équipe espagnole ayant terminé à la 16e place de la dernière Liga. Les Marseillais auront l’occasion de mesurer leur niveau face à une formation ayant goûté aux joutes européennes. Trois jours plus tard, l’OM sera confronté à Valence, autre club de Liga, lors d’une rencontre qui se déroulera à Tarragone. Ces matchs contre des équipes espagnoles de premier plan offriront aux Phocéens l’opportunité de se jauger face à des adversaires d’un calibre supérieur.

Diffusion et couverture des matchs

Pour les supporters marseillais, ces matchs de préparation seront accessibles grâce à la diffusion en direct sur la chaîne YouTube et le site officiel du club. Cette couverture permettra aux fans de suivre l’évolution de leur équipe préférée et de découvrir les nouveaux visages de l’effectif marseillais. Les retransmissions offrent également une occasion unique d’observer les choix tactiques de Roberto De Zerbi et les ajustements opérés au fil des rencontres. Pour l’entraîneur, ces matchs sont une précieuse source d’informations, permettant d’identifier les points forts et les faiblesses de son équipe avant le début des compétitions officielles.

Les enjeux de la préparation estivale

La préparation estivale revêt une importance capitale pour l’OM, tant sur le plan physique que mental. C’est une période propice pour renforcer la cohésion d’équipe et intégrer les nouveaux joueurs. Les matchs amicaux servent de laboratoire pour tester différentes configurations et évaluer l’apport des recrues. Chaque joueur a l’occasion de prouver sa valeur et de gagner sa place dans le onze titulaire. Au-delà des résultats, l’objectif principal de ces rencontres est de préparer l’équipe à affronter les défis de la saison à venir. Comment l’OM parviendra-t-il à tirer parti de cette préparation pour atteindre ses objectifs sportifs ?

