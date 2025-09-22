Recrue inattendue à l’OM : « Il change tout » après son passage éclair au PSG, une révolution en marche

|EN BREF
Dans le monde du football, les transferts de joueurs attirent souvent toute l’attention. Cependant, il existe des acteurs moins visibles mais tout aussi cruciaux pour le succès d’une équipe. Amar Lacidi, ancien chef de secteur chez Api Restauration, est l’un de ces acteurs. Depuis le 1er août 2025, il a pris en charge la logistique alimentaire de l’Olympique de Marseille. Son parcours, marqué par une expérience variée dans la restauration et une implication profonde dans le sport, fait de lui un élément essentiel pour le club. Son arrivée à l’OM, après un passage au PSG, marque un tournant dans la gestion des repas de l’équipe.
Le rôle stratégique de l’alimentation à l’OM
L’alimentation des athlètes est un aspect souvent sous-estimé dans le milieu sportif. Pourtant, elle joue un rôle central dans la performance des joueurs. Amar Lacidi l’a bien compris. En prenant les rênes de la restauration à l’Olympique de Marseille, il a mis en place des stratégies alimentaires précises. Ces stratégies visent à optimiser l’énergie et la récupération des joueurs. Sous sa direction, l’OM a adopté une approche plus personnalisée, répondant aux besoins spécifiques de chaque athlète. Cela inclut le respect des régimes alimentaires particuliers, comme les viandes halal, et la vérification minutieuse de la qualité des produits.
Amar Lacidi a également introduit des innovations dans la logistique alimentaire du club. Ces innovations garantissent non seulement la qualité des repas, mais aussi leur adéquation avec les exigences de compétitions de haut niveau. Ainsi, il assure une préparation optimale des joueurs pour leurs matchs, notamment lors des déplacements en Ligue des champions.
Un défi relevé avec succès
Lorsque l’OM a lancé son appel d’offres pour revoir sa restauration, personne ne s’attendait à voir Api Restauration, et donc Amar Lacidi, remporter le contrat. En effet, la société Sodexo, bien implantée à Marseille depuis vingt ans, semblait être la candidate naturelle. Cependant, l’OM souhaitait monter en gamme, et l’expérience de Lacidi avec le PSG a été un atout décisif. « On n’y croyait pas trop, mais cela nous a donné de la légitimité », a-t-il confié.
Depuis son arrivée, Lacidi a su gagner la confiance du club grâce à son approche rigoureuse et sa capacité à innover. Sa méthode de travail, qui mêle précision et anticipation, a permis d’améliorer significativement l’offre alimentaire proposée aux joueurs. Cela démontre l’importance de sa contribution dans la quête de l’excellence sportive.
Les défis de la logistique alimentaire
Gérer la restauration d’une équipe de football de haut niveau comporte de nombreux défis. Amar Lacidi a dû faire face à ces défis dès ses premiers jours à l’OM. Il veille à ce que chaque détail soit pris en compte, depuis la sélection des produits jusqu’à l’ergonomie des lieux de préparation. Cette attention aux détails est cruciale pour maintenir un haut niveau d’hygiène et de qualité.
Amar Lacidi s’assure également que chaque voyage de l’équipe soit accompagné d’une préparation alimentaire adéquate. Cela inclut des déplacements à l’étranger, comme à Madrid pour un match de Ligue des champions. En anticipant les besoins nutritionnels des joueurs, il contribue à leur performance sur le terrain.
Vers une nouvelle ère pour la restauration sportive
Le travail d’Amar Lacidi à l’OM représente une évolution dans la manière dont la restauration sportive est perçue et gérée. Son expérience et son savoir-faire apportent une valeur ajoutée indéniable au club. En mettant en œuvre des standards élevés de qualité et d’efficacité, il a su transformer un aspect souvent négligé en un véritable atout pour l’équipe.
Cette approche innovante pourrait-elle inspirer d’autres clubs sportifs à repenser leur gestion alimentaire ? Alors que l’OM continue de viser l’excellence sur le terrain, le rôle de Lacidi pourrait bien être un modèle à suivre pour d’autres organisations sportives à travers l’Europe et au-delà.
