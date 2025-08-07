OM : un transfert à 50 millions d’euros ? « C’est maintenant ou jamais »

EN BREF ⚽ L’OM cible Joel Ordóñez pour renforcer sa défense centrale.

pour renforcer sa défense centrale. 💰 Le Club Bruges demande plus de 35 millions d’euros pour le transfert.

demande plus de 35 millions d’euros pour le transfert. 🤝 Les négociations se poursuivent avec l’espoir de conclure un accord.

📈 Un transfert réussi renforcerait les ambitions sportives de l’OM.

Le marché des transferts est en pleine effervescence alors que l’Olympique de Marseille (OM) cherche à renforcer sa défense avec un joueur de renom. Joel Ordóñez, l’international équatorien sous contrat avec le Club Bruges, est au cœur des discussions. Le club belge demande plus de 35 millions d’euros pour le libérer, un montant qui pourrait peser lourd sur les finances marseillaises. Cependant, le désir du joueur de rejoindre l’OM pourrait jouer en faveur du club français, qui espère conclure cet accord dans les meilleurs délais.

L’intérêt de l’OM pour Joel Ordóñez

Joel Ordóñez est devenu une cible prioritaire pour l’OM qui souhaite renforcer sa ligne défensive. À 21 ans, cet international équatorien compte déjà huit sélections à son actif. Sous contrat avec le Club Bruges jusqu’en 2028, Ordóñez représente un investissement important, mais nécessaire pour les ambitions marseillaises. Le club a déjà dépensé une somme considérable pour s’offrir les services d’Igor Paixão et semble prêt à renouveler l’effort pour Ordóñez.

Le montant requis pour ce transfert pourrait dépasser les 35 millions d’euros, ce qui en ferait l’un des plus importants de l’été pour l’OM. Cependant, le club peut compter sur la ferme volonté d’Ordóñez de rejoindre Marseille, ce qui pourrait faciliter les négociations avec le Club Bruges.

Les défis financiers du transfert

La somme demandée par le Club Bruges pour Joel Ordóñez pourrait représenter un défi financier pour l’OM. Après avoir déjà dépensé 35 millions d’euros pour Igor Paixão, le club marseillais doit évaluer ses capacités budgétaires. Toutefois, l’importance stratégique d’un défenseur central de haut niveau pourrait justifier cet investissement conséquent.

Les dirigeants marseillais doivent naviguer entre l’urgence de renforcer l’équipe et les limites financières imposées par leur budget. Ils espèrent que la volonté d’Ordóñez d’intégrer l’OM jouera un rôle décisif dans la conclusion de ce transfert.

Les négociations en cours

Les représentants de Joel Ordóñez ont récemment rencontré le Club Bruges pour réitérer leur désir de transférer le joueur à l’OM. Cette réunion, rapportée par le journaliste Sacha Tavolieri, souligne la détermination d’Ordóñez à rejoindre le club français. Les négociations se poursuivent, mais un écart persiste sur la valorisation du joueur.

Malgré ces divergences, toutes les parties impliquées souhaitent aboutir à un accord. Pour l’OM, réussir ce transfert serait un coup de maître sur le marché des transferts, tandis que pour Ordóñez, ce serait une opportunité de progresser dans l’un des championnats européens les plus compétitifs.

Les enjeux pour l’OM et Ordóñez

Pour l’OM, l’arrivée de Joel Ordóñez serait un renfort stratégique important pour la défense. Le club cherche à renforcer son effectif pour rivaliser avec les meilleures équipes du championnat. Pour Ordóñez, rejoindre l’OM représenterait une étape significative dans sa carrière, lui offrant la possibilité de se mesurer aux meilleurs joueurs européens.

Ce transfert pourrait également avoir des implications financières et sportives majeures pour les deux clubs. L’OM espère capitaliser sur l’expérience et le talent d’Ordóñez pour atteindre ses objectifs sportifs, tandis que le Club Bruges cherche à maximiser la valeur de son joueur vedette.

Alors que les négociations continuent, une question se pose : jusqu’où l’OM est-il prêt à aller pour sécuriser la signature de Joel Ordóñez et renforcer sa défense pour la saison à venir ?

Cet article s’appuie sur des sources vérifiées et l’assistance de technologies éditoriales.

