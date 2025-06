OM : ces raisons inattendues pour lesquelles Aguerd et Bensebaïni ne rejoindront jamais le club marseillais cette saison

EN BREF ⚽ Les supporters marseillais espèrent l’arrivée de Ramy Bensebaïni et Nayef Aguerd pour renforcer l’équipe.

L’Olympique de Marseille (OM) est souvent associé à une diversité culturelle qui nourrit son identité. Les drapeaux algériens et marocains flottent régulièrement dans les gradins de l’Orange Vélodrome, symbolisant l’attachement des supporters à une équipe cosmopolite. Lorsque les noms de Ramy Bensebaïni et Nayef Aguerd ont commencé à circuler dans la presse, les supporters marseillais ont espéré voir ces deux talents maghrébins rejoindre leur club. Cependant, malgré cet enthousiasme, les négociations semblent rencontrer des obstacles importants. Quels sont donc les principaux défis qui se dressent sur la route de l’OM dans ces deux dossiers prometteurs ?

Bensebaïni, une option attrayante mais coûteuse

Le nom de Ramy Bensebaïni est particulièrement séduisant pour l’OM. Ce défenseur polyvalent, qui s’est illustré à Dortmund notamment lors de la Ligue des Champions, pourrait renforcer significativement l’effectif marseillais. La capacité de Bensebaïni à s’adapter à différents rôles sur le terrain est un atout majeur qui suscite l’intérêt de Medhi Benatia. Cependant, le transfert est freiné par des considérations financières. Le Borussia Dortmund demande environ 15 millions d’euros, une somme conséquente pour l’OM.

En outre, Bensebaïni pourrait privilégier la stabilité cette année en raison de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) et de la Coupe du Monde. Ce contexte pourrait le pousser à rester dans un environnement qu’il maîtrise déjà bien. L’OM, cependant, ne perd pas espoir et pourrait revenir à la charge, d’autant plus que Facundo Medina semble proche de signer avec le club phocéen. Ces mouvements sur le marché des transferts témoignent de l’ambition de l’OM de se renforcer malgré les obstacles.

Aguerd, un talent précieux mais onéreux

Quant à Nayef Aguerd, la situation est tout aussi complexe. Bien que la relation entre Medhi Benatia et Aguerd soit un point positif, le coût de l’opération constitue un frein considérable. West Ham, où Aguerd est sous contrat, n’a pas l’intention de le céder à un prix réduit. Selon les estimations actuelles, son transfert pourrait atteindre 18 millions d’euros, un montant conséquent pour l’OM.

Aguerd a été acheté par West Ham pour 35 millions d’euros en 2022, après une saison prometteuse à Rennes. Prêté à la Real Sociedad, il a retrouvé une bonne dynamique, ce qui augmente sa valeur sur le marché. Malgré la complexité du dossier, l’OM pourrait tenter de négocier, car le club est connu pour sa détermination. La question reste de savoir si l’OM pourra surmonter les obstacles financiers pour faire venir ce talent marocain à Marseille.

L’impact du contexte international

Les compétitions internationales, telles que la CAN et la Coupe du Monde, jouent un rôle crucial dans les décisions des joueurs et des clubs. La perspective de participer à ces événements majeurs influence les choix de carrière des footballeurs comme Bensebaïni et Aguerd. Pour un joueur, intégrer un nouvel environnement de club peut représenter un risque en termes de temps de jeu et d’adaptation, surtout à l’approche de compétitions si importantes.

Pour l’OM, il est crucial de tenir compte de ces facteurs lors de la planification du mercato. Le club doit équilibrer son désir de renforcer l’équipe avec la réalité des engagements internationaux des joueurs. Cette situation pousse l’OM à être stratégique dans ses négociations, cherchant à maximiser ses ressources tout en aspirant à un effectif capable de performer sur tous les fronts.

Les alternatives pour l’OM

Face à ces défis, l’OM examine d’autres pistes pour renforcer son effectif. La signature potentielle de Facundo Medina montre que le club ne limite pas ses recherches aux seuls Bensebaïni et Aguerd. L’OM est en quête de joueurs capables d’apporter une réelle plus-value à l’équipe, tout en respectant les contraintes budgétaires.

Outre Medina, l’OM pourrait explorer des talents émergents ou des joueurs en fin de contrat pour optimiser ses dépenses. Cette stratégie vise à construire une équipe compétitive sans compromettre la stabilité financière du club. Le défi est de taille, mais il est certain que l’OM continuera à chercher des solutions créatives pour atteindre ses objectifs sportifs.

Les négociations autour de Ramy Bensebaïni et Nayef Aguerd illustrent bien les complexités du mercato pour l’OM. Malgré les obstacles financiers et les enjeux internationaux, le club démontre une volonté claire de se renforcer. Quelle sera la stratégie de l’OM pour surmonter ces défis et bâtir une équipe capable de rivaliser au plus haut niveau ?

L’auteur s’est appuyé sur l’intelligence artificielle pour enrichir cet article.

