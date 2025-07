« Les Phocéens ont fait trembler Gérone » : cette victoire implacable à 2-0 qui fait vibrer les supporters du stade Vélodrome

EN BREF ⚽ Victoire 2-0 de l’OM contre Gérone, illustrant une nette domination sur le terrain.

de l’OM contre Gérone, illustrant une nette domination sur le terrain. 📋 Roberto De Zerbi a misé sur une composition audacieuse alliant expérience et nouvelles recrues.

alliant expérience et nouvelles recrues. 🔄 Des changements stratégiques en seconde période ont consolidé l’avance grâce à un second penalty transformé par Gouiri.

transformé par Gouiri. 📈 Un match amical révélateur, offrant des enseignements précieux pour l’intersaison et les défis à venir.

Le match amical entre l’Olympique de Marseille et Gérone a offert aux supporters une belle démonstration de force des Phocéens. Bien que ce soit une rencontre de préparation, elle a permis de jauger l’état de forme des joueurs et de voir à l’œuvre les nouvelles recrues. Le tournoi de l’AirCup s’est ainsi révélé être un excellent terrain d’expérimentation pour l’équipe de Roberto De Zerbi, qui a su tirer parti des talents individuels pour s’imposer avec aisance. Une victoire 2-0 qui, bien que symbolique, donne le ton pour la suite de l’intersaison.

Une composition audacieuse de Roberto De Zerbi

Pour cette confrontation, Roberto De Zerbi a choisi une composition audacieuse, mettant sur le terrain une combinaison de joueurs expérimentés et de nouvelles recrues prometteuses. Le gardien Rulli a été titularisé, soutenu par une défense composée de Murillo, Balerdi, Medina et Garcia. Au milieu de terrain, Hojbjerg, Rabiot et Gomes ont été alignés pour assurer une transition fluide entre la défense et l’attaque. En attaque, Greenwood, Gouiri et Rowe ont eu la tâche de mettre à mal la défense de Gérone. Cette configuration a permis aux Phocéens de s’imposer dès le début du match, grâce à une domination territoriale et technique indéniable.

Un penalty décisif de Greenwood

La première mi-temps a été marquée par un moment clé : le penalty obtenu et transformé par Greenwood. À la 32e minute, Murillo a failli ouvrir le score, manquant de peu le cadre. Peu après, Greenwood, par sa rapidité et son agilité, a provoqué une faute dans la surface adversaire, obtenant ainsi un penalty. Il n’a pas manqué de saisir cette opportunité, marquant le premier but du match à la 35e minute. Ce but a permis aux Marseillais de rentrer au vestiaire avec un avantage psychologique et sur le tableau d’affichage.

Changements stratégiques et second but

La seconde période a vu plusieurs changements tactiques avec l’entrée en jeu de Harit et Lirola dès la 47e minute. Ces ajustements ont rapidement porté leurs fruits : Harit a obtenu un second penalty, transformé par Gouiri à la 62e minute, portant le score à 2-0. Ces rotations ont permis à De Zerbi de tester la profondeur de son effectif, avec les entrées successives d’Abdallah, Nadir, Kondogbia, Maupay, Bakola, Vaz et Cornelius. Bien que le score n’ait plus évolué, ces changements ont contribué à maintenir la pression sur Gérone et à sécuriser la victoire.

Un match amical aux enseignements précieux

Malgré son statut de match amical, cette rencontre a fourni des enseignements précieux pour l’OM. La victoire 2-0 a non seulement renforcé la confiance de l’équipe, mais a également permis à De Zerbi de peaufiner sa stratégie en vue des compétitions à venir. Les performances individuelles, notamment celles de Greenwood et Harit, ont été particulièrement remarquées. Cependant, il reste des ajustements à effectuer pour atteindre la pleine capacité de l’équipe. Cette rencontre, suivie par de nombreux supporters, a été visionnée 1154 fois en ligne, témoignant de l’engouement autour de cette nouvelle ère pour l’OM.

Alors que l’intersaison se poursuit, les Phocéens doivent encore affiner leur jeu collectif et intégrer pleinement les nouvelles recrues. Quels défis attendent l’OM dans ses prochaines confrontations amicales et comment l’équipe parviendra-t-elle à capitaliser sur cette dynamique positive ?

Cet article s’appuie sur des sources vérifiées et l’assistance de technologies éditoriales.

