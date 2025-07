« Je n’ai jamais vu ça à Marseille » : cet ancien cadre de l’OM s’enflamme pour cette signature inattendue qui bouleverse le vestiaire

EN BREF ⚽ Angel Gomes rejoint l’OM après quatre saisons au LOSC , s’engageant jusqu’en 2028.

, s’engageant jusqu’en 2028. 📢 Le milieu de terrain exprime sa joie dans une vidéo, promettant de donner le meilleur devant les supporters de l’ Orange Vélodrome .

. 🔄 Retrouvailles attendues avec Mason Greenwood, ancien coéquipier à Manchester United, promettant un duo explosif.

attendues avec Mason Greenwood, ancien coéquipier à Manchester United, promettant un duo explosif. 🛡️ L’OM poursuit sa stratégie de recrutement ambitieuse, visant à renforcer son effectif pour briller en Ligue 1 et sur la scène européenne.

Le mercato estival réserve souvent son lot de surprises et de transferts inattendus. Cette année, c’est l’Olympique de Marseille qui crée l’événement en recrutant Angel Gomes, un milieu de terrain talentueux en provenance du Lille OSC. Sa signature marque un tournant pour l’équipe phocéenne, qui aspire à renforcer son effectif avec des joueurs de qualité. Angel Gomes, déjà bien connu des supporters pour ses exploits sur le terrain, est enthousiaste à l’idée de faire vibrer le public marseillais au célèbre stade de l’Orange Vélodrome. Ce transfert pourrait bien être le coup de génie de cet été pour l’OM.

Angel Gomes, une signature prometteuse pour l’OM

Angel Gomes, ancien joueur du LOSC, a officiellement rejoint les rangs de l’Olympique de Marseille. Cette nouvelle a été annoncée sur les réseaux sociaux du club phocéen, créant une vague d’enthousiasme parmi les supporters. Après quatre ans passés à Lille, l’international anglais s’engage jusqu’en 2028 avec l’OM. Son arrivée est perçue comme un atout majeur pour l’équipe, qui cherche à se renforcer dans l’optique de la nouvelle saison. Le talent et la vision de jeu de Gomes devraient apporter une nouvelle dynamique au milieu de terrain marseillais. Par ailleurs, sa capacité à s’adapter rapidement à différents styles de jeu fait de lui un joueur polyvalent, prêt à relever de nouveaux défis au sein de l’effectif marseillais.

Une arrivée saluée par les fans et le club

Dans une vidéo partagée sur les plateformes officielles de l’OM, Angel Gomes a exprimé sa joie de rejoindre l’équipe et son impatience de jouer devant les supporters marseillais à l’Orange Vélodrome. « Je suis très content d’être ici à Marseille. Je compte sur votre soutien, » a-t-il déclaré. Cette déclaration pleine d’enthousiasme a rapidement conquis le cœur des fans, qui voient en lui un joueur capable d’apporter une plus-value indéniable à l’équipe. L’accueil chaleureux réservé à Gomes témoigne de l’espoir placé en lui pour contribuer à l’ascension de l’OM vers les sommets du championnat de Ligue 1.

Les retrouvailles attendues avec Mason Greenwood

Angel Gomes retrouvera un visage familier à Marseille : Mason Greenwood, avec qui il a évolué à Manchester United. Cette réunion sur la Canebière est très attendue par les observateurs du football, qui voient dans ce duo une force offensive redoutable. L’alchimie entre ces deux joueurs, déjà éprouvée dans le passé, pourrait s’avérer cruciale pour l’OM lors de la saison 2025-2026. En outre, l’arrivée de Gomes s’inscrit dans une série de recrutements stratégiques pour le club, à l’image de celle de Facundo Medina. L’OM semble déterminé à composer une équipe compétitive pour briller en championnat et en compétitions européennes.

Une stratégie de recrutement ambitieuse

Le transfert d’Angel Gomes s’insère dans une stratégie de recrutement ambitieuse de l’Olympique de Marseille. Après l’officialisation de Facundo Medina, le club ne compte pas s’arrêter là. D’autres noms circulent, comme celui de CJ Egan-Riley, promettant de renforcer encore les rangs marseillais. Cette politique de recrutement s’inscrit dans une volonté de construire une équipe jeune, dynamique et compétitive. L’OM cherche à retrouver son lustre d’antan et à s’imposer non seulement en Ligue 1, mais aussi sur la scène européenne. Les prochaines semaines pourraient apporter leur lot de nouvelles signatures, renforçant l’effectif et augmentant les ambitions du club.

Alors que le mercato se poursuit, l’Olympique de Marseille continue de surprendre par la qualité et la stratégie de ses recrutements. Angel Gomes est un symbole de cette ambition renouvelée. Que peut-on attendre d’une équipe qui semble prête à tout pour briller à nouveau au sommet ?

L’auteur s’est appuyé sur l’intelligence artificielle pour enrichir cet article.

Ça vous a plu ? 4.7/5 (26)