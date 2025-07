« Ils n’oseront jamais ! » : l’OM dévoile un match amical inattendu ce dimanche, préparez-vous à l’incroyable événement sportif de la semaine

EN BREF ⚽ L’OM débute sa préparation avec un match contre un club de troisième division néerlandaise .

. 🎯 Roberto De Zerbi vise à renforcer la cohésion de l’équipe à travers des matchs amicaux variés .

. 🗓️ Un calendrier riche avec des confrontations allant de clubs modestes à des équipes prestigieuses .

. 🔍 Une occasion unique pour les supporteurs de découvrir les nouvelles recrues en action.

Alors que les Marseillais s’apprêtent à débuter leur stage estival aux Pays-Bas, une nouvelle inattendue vient de tomber : l’OM affrontera ce dimanche un club de troisième division néerlandaise. Cette rencontre, qui se déroulera à Excelsior Maassluis, s’annonce comme une première étape cruciale dans la préparation de la saison 2025/2026. Loin de leur base habituelle, les joueurs sous la direction de Roberto De Zerbi espèrent tirer le meilleur parti de cet environnement nouveau pour peaufiner leur stratégie et renforcer l’équipe. C’est une occasion en or pour les supporteurs de découvrir les nouvelles recrues et de jauger la forme actuelle de l’équipe.

Un premier test face à Excelsior Maassluis

L’affrontement contre Excelsior Maassluis, programmé pour ce dimanche à 18 heures, marque le début des matchs amicaux de l’Olympique de Marseille. Bien que cette rencontre n’ait pas été annoncée dans le calendrier initial, elle offre aux Phocéens une chance unique de se confronter à une équipe locale dans un cadre moins formel mais tout aussi compétitif. Roberto De Zerbi, le nouvel entraîneur, voit en ce match une opportunité de tester les combinaisons tactiques et de donner du temps de jeu aux jeunes talents et aux nouvelles recrues. Ce type de match est idéal pour ajuster les stratégies avant des défis plus conséquents à venir. Pour les supporteurs marseillais, ce sera également un moment de découverte et d’évaluation de l’effectif en pleine transformation.

Les enjeux de la préparation estivale

La préparation de l’OM pour la saison 2025/2026 ne se limite pas à un simple enchaînement de matchs amicaux. Chaque rencontre est soigneusement choisie pour maximiser la performance de l’équipe. En quittant leur base habituelle, les Marseillais cherchent à créer une dynamique de groupe plus soudée, loin de la pression médiatique et des attentes locales. Les stages à l’étranger permettent également de renforcer la cohésion entre les joueurs, anciens comme nouveaux. Ces moments sont cruciaux pour instaurer une culture d’équipe solide, nécessaire pour affronter les rigueurs de la saison à venir. Les choix des adversaires, allant de clubs modestes à des équipes reconnues, visent à offrir une progression constante dans la difficulté des défis.

Calendrier des matchs amicaux

Le programme estival de l’OM est riche et varié, offrant une diversité de styles de jeu et de niveaux de compétition. Voici le calendrier détaillé des matchs amicaux :

Rencontre Date Lieu Excelsior Maassluis – OM Dimanche 20 juillet à 18 heures KVNB Campus Olympique Charleroi – OM Lundi 21 juillet à 18 heures KVNB Campus Girona FC – OM Samedi 26 juillet à 20 heures Nou Estadi de la FAF à Andorre Valencia CF – OM Mardi 29 juillet à 20h30 Nou Estadi Costa Daurada de Tarragone OM – Sevilla FC Samedi 2 août à 20 heures Orange Vélodrome OM – Aston Villa FC Samedi 9 août à 19 heures Orange Vélodrome

Ce tableau met en lumière la diversité des adversaires, allant des clubs moins connus à des équipes prestigieuses. Ces confrontations sont pensées pour offrir un challenge croissant, permettant à l’OM de se préparer au mieux pour la nouvelle saison.

La stratégie de Roberto De Zerbi

Roberto De Zerbi, connu pour sa philosophie de jeu axée sur l’offensive et la possession, a des objectifs clairs pour ces matchs de préparation. Il souhaite instaurer un style de jeu fluide et dynamique, capable de s’adapter aux différentes situations rencontrées sur le terrain. L’entraîneur mise sur une intégration rapide des nouvelles recrues pour consolider l’équipe. Chaque entraînement et chaque match amical sont des occasions de renforcer les automatismes et d’ajuster les tactiques selon les forces et faiblesses observées. Avec un œil attentif sur les performances individuelles et collectives, De Zerbi cherche à construire une équipe capable de rivaliser au plus haut niveau lors de la saison 2025/2026.

Avec une préparation minutieusement planifiée et des adversaires variés, l’OM semble bien armé pour aborder la saison à venir. Ces matchs amicaux offriront sans doute des enseignements précieux à l’équipe et à son encadrement. Quelle sera l’influence de ces rencontres sur la performance globale de l’OM lors des compétitions officielles à venir ?

Cet article s'appuie sur des sources vérifiées et l'assistance de technologies éditoriales.

