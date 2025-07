« Ils l’ont fait revenir pour une somme folle » : le Real Betis prêt à choquer l’OM en rapatriant Pau López comme gardien inattendu

Gaspard Roux est un journaliste passionné par le football et les innovations qui façonnent son évolution. Diplômé en journalisme à Marseille, il conjugue rigueur professionnelle et fascination pour les performances tactiques et techniques. Résidant au cœur de la cité phocéenne, il met son énergie au service de MediaFootMarseille.fr pour livrer aux lecteurs des analyses accessibles, vivantes et ancrées dans l’actualité du football marseillais et bien au-delà. Contact : [email protected]