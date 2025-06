« Il arrive gratuitement à l’OM » : ce transfert surprise d’un buteur change tout pour la saison prochaine

EN BREF ⚽ L’OM cible Dušan Vlahović , l’attaquant de la Juventus, pour un transfert potentiel à 0€ .

Le marché des transferts est souvent le théâtre de rebondissements spectaculaires, et l’actualité récente de l’OM ne fait pas exception. Après avoir tenté leur chance avec Elye Wahi, les dirigeants marseillais se tournent désormais vers une autre cible de choix : Amine Gouiri. L’international algérien a impressionné par ses performances au Stade Rennais, poussant l’OM à l’intégrer dans son effectif. Cependant, l’ambition des dirigeants ne s’arrête pas là. Avec la Ligue des Champions en ligne de mire, l’OM semble prêt à frapper fort sur le marché italien, suscitant des spéculations enflammées.

Les ambitions marseillaises en Italie

Les relations entre l’OM et la Juventus sont au beau fixe, et cela pourrait déboucher sur un transfert retentissant. Alors que Nicolas Gonzalez avait été un temps envisagé, c’est un autre nom qui émerge : celui de Dušan Vlahović. Le buteur serbe, lié à la Juventus jusqu’en juin 2026, pourrait bien quitter le club turinois. Cette opportunité allèche particulièrement Medhi Benatia et Pablo Longoria, qui voient en Vlahović un renfort de poids pour leur attaque. L’attaquant, ancien de la Fiorentina, ne souhaite pas prolonger son contrat, surtout avec la concurrence de Randal Kolo Muani qui lui est préférée par Igor Tudor.

Les raisons d’un départ inéluctable

La situation de Dušan Vlahović à la Juventus semble de plus en plus intenable. Selon Fabiana della Valle de La Gazzetta dello Sport, le joueur et son entourage souhaitent quitter le club sans prolonger, afin de négocier un meilleur salaire ailleurs. Cette volonté de partir pourrait forcer la main à la Juventus, qui ne veut pas le voir partir gratuitement à l’expiration de son contrat. Le club turinois doit rapidement trouver une solution pour éviter de perdre une somme considérable, à la fois en salaire et en valeur de transfert. La perspective d’un départ à 0€ est un cauchemar financier pour la Juventus.

Un transfert à 0€ : opportunité ou piège ?

Pour l’OM, l’arrivée possible de Dušan Vlahović sans indemnité de transfert est une opportunité en or. Toutefois, cette situation comporte aussi des risques. Bien que le joueur soit un atout indéniable, son salaire pourrait peser lourdement sur les finances du club phocéen. D’autre part, l’intégration d’un joueur de cette envergure nécessite une gestion stratégique, tant sur le plan sportif que financier. Les dirigeants marseillais devront donc peser le pour et le contre avant de s’engager dans cette opération ambitieuse.

Quels enjeux pour la saison à venir ?

L’OM, avec sa qualification pour la Ligue des Champions, se doit de composer une équipe compétitive capable de se mesurer aux meilleures formations européennes. L’éventuelle signature de Dušan Vlahović pourrait répondre à cet impératif. Mais au-delà de l’aspect sportif, ce transfert pourrait également renforcer l’image du club sur la scène internationale. Les supporters espèrent que ce mouvement marquera le début d’une nouvelle ère de succès pour l’OM. Cependant, le club saura-t-il capitaliser sur cette opportunité tout en gérant les risques inhérents à un tel transfert ? L’avenir nous le dira.

Alors que le mercato estival bat son plein, l’OM semble prêt à réaliser un coup d’éclat en signant Dušan Vlahović. Ce transfert potentiellement à 0€ soulève des questions stratégiques essentielles pour le club phocéen. Comment l’OM parviendra-t-il à équilibrer ambition sportive et stabilité financière dans les mois à venir ?

L’auteur s’est appuyé sur l’intelligence artificielle pour enrichir cet article.

