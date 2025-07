De Zerbi de retour ? Ce transfert choc qui pourrait transformer le destin de l’OM en réunissant l’entraîneur italien et ses anciens protégés marseillais

EN BREF ⚽ Jeremy Sarmiento pourrait rejoindre l’OM cet été, suscitant l’enthousiasme des supporters marseillais.

pourrait rejoindre l’OM cet été, suscitant l’enthousiasme des supporters marseillais. 🔄 L’ailier équatorien souhaite retrouver son ancien entraîneur, Roberto De Zerbi , pour une nouvelle aventure.

, pour une nouvelle aventure. 📈 Le parcours de Sarmiento, riche en prêts, a forgé son expérience en Angleterre , notamment à Brighton.

, notamment à Brighton. 📝 Les négociations avec Brighton pourraient être déterminantes pour concrétiser ce transfert potentiel.

Le marché des transferts est toujours un moment fort pour les passionnés de football. Cette année, l’OM espère marquer un grand coup en attirant de nouveaux talents pour renforcer son effectif. Parmi les noms évoqués, celui de Jeremy Sarmiento revient avec insistance. Cet ailier, qui a fait ses armes en Angleterre, pourrait bien retrouver un visage familier à Marseille, celui de Roberto De Zerbi, ancien mentor à Brighton. Quelles sont les chances de voir Sarmiento porter les couleurs de l’OM ?

Jeremy Sarmiento : un parcours formateur

Jeremy Sarmiento, jeune talent équatorien, a un parcours riche en expériences. Formé à Charlton et au Benfica Lisbonne, il rejoint Brighton en 2021. Son passage en Angleterre est marqué par une succession de prêts qui lui permettent d’acquérir une solide expérience sur le terrain. À seulement 23 ans, il a déjà porté les couleurs de West Bromwich Albion, Ipswich et Burnley. Lors de la dernière saison, il a montré son potentiel en inscrivant 5 buts en 39 matchs toutes compétitions confondues. Sa capacité à s’adapter à différents environnements et styles de jeu est l’un de ses atouts majeurs.

Sarmiento dans le viseur de l’OM ?

La possibilité de voir Sarmiento rejoindre l’OM cet été suscite l’enthousiasme des supporters marseillais. Selon des sources bien informées, l’OM aurait déjà formulé une offre à Brighton, le club où Sarmiento est sous contrat jusqu’en juin 2027. L’intérêt de l’OM pour cet ailier talentueux s’explique par sa volonté de retrouver Roberto De Zerbi, son ancien entraîneur. De Zerbi, qui a laissé une forte impression sur Sarmiento, pourrait être un facteur décisif dans sa décision de rejoindre Marseille.

L’impact potentiel de De Zerbi à l’OM

Roberto De Zerbi, connu pour son style de jeu offensif et sa capacité à sublimer ses joueurs, pourrait être un atout majeur pour l’OM. Son arrivée à Marseille, même si elle n’est pas encore confirmée, pourrait transformer le club et offrir à Sarmiento un environnement propice à l’épanouissement. L’OM espère que l’alchimie entre De Zerbi et Sarmiento se reproduira, comme ce fut le cas à Brighton. Ce duo pourrait apporter une dynamique nouvelle à l’équipe, renforçant ainsi ses ambitions pour la saison à venir.

Les défis du transfert

Malgré l’enthousiasme autour de ce potentiel transfert, plusieurs défis restent à surmonter. Le contrat de Sarmiento avec Brighton court jusqu’en 2027, et l’OM devra convaincre le club anglais de le libérer. De plus, d’autres clubs pourraient également être intéressés par son profil, ce qui compliquerait les négociations. Les attentes placées sur ses épaules seront également grandes, et il devra prouver sa valeur sur le terrain dès son arrivée.

Le transfert de Jeremy Sarmiento à l’OM pourrait être l’une des grandes affaires de ce mercato estival. Sa connexion avec Roberto De Zerbi et son envie de se développer dans un nouveau cadre sont autant de facteurs qui rendent cette perspective excitante. Cependant, plusieurs inconnues subsistent quant aux modalités de son transfert et à sa future adaptation. Une question demeure : Sarmiento, avec l’aide de De Zerbi, réussira-t-il à s’imposer comme une pièce maîtresse de l’OM ?

Cet article s’appuie sur des sources vérifiées et l’assistance de technologies éditoriales.

Ça vous a plu ? 4.5/5 (26)