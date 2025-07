« Cristiano ne s’y attendait pas » : le projet insensé de l’OM en Arabie saoudite bouleverse le monde du football et choque les fans

EN BREF ⚽ Mohamed Ajroudi, riche homme d’affaires, ambitionnait de racheter l’ OM pour en faire un projet de dimension mondiale.

Le monde du football est souvent animé par des projets ambitieux, et celui imaginé par Mohamed Ajroudi ne fait pas exception. Cet homme d’affaires franco-tunisien avait suscité l’intérêt de nombreux passionnés en 2020 avec son intention de racheter l’Olympique de Marseille (OM). Bien que ce projet n’ait jamais abouti, Ajroudi continue de nourrir de grandes ambitions pour le football. Son rêve ne s’est pas éteint, mais a plutôt trouvé une nouvelle terre fertile en Arabie Saoudite, où il espère concrétiser son ambition initiale avec l’aide de figures emblématiques comme Cristiano Ronaldo et Zinédine Zidane.

Un rêve de grandeur pour l’OM

Mohamed Ajroudi, riche homme d’affaires, voyait l’OM comme bien plus qu’un simple club de football. Dans ses déclarations, il évoquait l’idée de faire de ce club une locomotive pour un projet plus vaste, capable de rassembler et de créer de la tolérance par le sport. Son ambition était de transformer l’OM en un symbole de noblesse et d’unité, avec des figures emblématiques comme Zinédine Zidane et Cristiano Ronaldo en tête de proue. Ces deux légendes du football auraient donné une nouvelle dimension au club phocéen, renforçant son aura internationale et son attractivité auprès des amateurs de football du monde entier.

Pour Ajroudi, l’OM n’était pas seulement un club à succès, mais aussi un vecteur de rapprochement des gens dans la joie de la victoire. Il voyait en ce club le potentiel de toucher le cœur des supporters et d’incarner un projet global. L’idée de rassembler sous une même bannière de grands noms du football était au cœur de sa vision, et il espérait que cet élan de grandeur aurait pu voir le jour sur la Canebière.

Des ambitions déplacées vers l’Arabie Saoudite

Bien que le projet avec l’OM n’ait pas abouti, Ajroudi n’a pas renoncé à ses rêves de grandeur. Il a trouvé une nouvelle opportunité en Arabie Saoudite, où il espère concrétiser son ambition initiale. Son projet marseillais semble avoir pris racine là-bas, avec le club d’Al-Nassr en ligne de mire. Ajroudi affirme que ce qu’il souhaitait réaliser à Marseille est désormais en train de se concrétiser dans ce pays riche en ressources.

En Arabie Saoudite, Ajroudi voit une chance de bâtir une équipe autour de Cristiano Ronaldo, avec un soutien financier colossal. Ce transfert de projet démontre la ténacité de l’homme d’affaires, prêt à saisir toutes les occasions pour réaliser son rêve. Il est à noter que le football en Arabie Saoudite est en pleine expansion, avec des investisseurs décidés à transformer le paysage sportif de la région. Cela offre à Ajroudi un terreau fertile pour déployer son projet ambitieux, même si cela signifie laisser derrière lui ses rêves pour l’OM.

Un exemple à suivre pour d’autres investisseurs

La détermination d’Ajroudi et son projet pharaonique pour l’OM, bien que non réalisé, sert d’exemple inspirant pour d’autres investisseurs dans le monde du football. Il incarne l’idée que les rêves, même lorsqu’ils ne se réalisent pas là où on l’avait prévu, peuvent trouver une nouvelle vie ailleurs. La volonté de créer une équipe autour de figures emblématiques montre la voie à ceux qui souhaitent transformer le monde du football par des projets audacieux et visionnaires.

La question reste toutefois de savoir si un projet de cette envergure peut réellement réussir ailleurs, et si les fans seront au rendez-vous pour soutenir une telle initiative. L’idée de voir Cristiano Ronaldo et Zidane associés à un projet en Arabie Saoudite pourrait être un catalyseur pour d’autres investisseurs cherchant à redéfinir les frontières du football.

Quel avenir pour de tels projets ?

À l’heure actuelle, le projet de Mohamed Ajroudi en Arabie Saoudite suscite autant de questions que de curiosité. Tandis que le monde du football observe avec attention, il est légitime de se demander si ces ambitions pourront réellement se concrétiser et avoir l’impact escompté. Le défi est immense, mais le potentiel l’est tout autant.

La capacité d’Ajroudi à mobiliser des ressources et à fédérer autour de lui des personnalités influentes sera cruciale pour la réussite de son entreprise. Reste à savoir si ce modèle pourra inspirer d’autres initiatives similaires dans le monde du sport. Quelle sera la prochaine étape pour Ajroudi et son projet en Arabie Saoudite ? Les fans de football répondront-ils présents pour soutenir cette vision audacieuse ?

